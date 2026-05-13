"Fútbol is life" e a vida imita a arte. Dani Rojas de "Ted Lasso" vai jogar futebol profissional

"Fútbol is life". O futebol é vida, dizia Dani Rojas na popular série "Ted Lasso", em que quase nunca perdia o sorriso. E num daqueles golpes em que a vida imita a arte, que por sua vez já imitava a vida, Cristo Fernández, que encarnava Dani, vai estrear-se no futebol profissional. A vida, para Cristóbal "Cristo" Fernández, era mesmo futebol, durante a infância. Nascido em Guadalajara, no México, a 27 de janeiro de 1991, tinha sonhos do tamanho de estádios de futebol. "A minha avó e a minha mãe costumavam dizer, 'o Cristóbal só fala, respira, sonha, tudo, futebol'. O futebol era literalmente a minha vida", contou o ator mexicano à televisão norte-americana NBC News, em 2021, quando "Ted Lasso" estava no ar, na Apple TV. A velha história: uma lesão Na adolescência, o sonho parecia possível. Estava mesmo ali. Cristo jogava na formação do Tecos FC, clube profissional da I Liga mexicana. "O futebol era a única coisa que eu queria fazer, mas os meus pais insistiram para que eu estudasse alguma coisa e eu disse, 'Ok, só para que parem de me aborrecer'. Mas era mau estudante, porque não queria saber daquilo para nada", relatou à CNN, também em 2021. A insistência dos pais viria a revelar-se quase premonitória, porque, aos 15 anos de idade, uma lesão num joelho deitou por terra os sonhos de Cristo Fernández de ser futebolista profissional.

A lesão obrigou o jovem a alterar os planos de vida. Virou-se para a comunicação, porque sempre tivera facilidade com línguas — em 2021, falava quatro e ainda queria aprender italiano. A vida trocou-lhe as voltas e Cristo deu por si, um dia, em aulas de cinema. Aí, descobriu uma nova vocação. "Agradeço aos meus pais por me encorajarem a experimentar algo novo. É também isso que eu próprio encorajo toda a gente a fazer na vida. Nunca devem fechar-se a novas oportunidades", diz. Cristo inscreveu-se em aulas de escrita de argumento na Universidade de Guadalajara. Nenhum dos colegas de curso queria atuar nos seus filmes, então decidiu ser ele próprio o ator. Foi mais uma descoberta para o jovem, que de súbito começou a atuar nos filmes de todos os colegas também. "Estou a fazer tudo o que adoro" Enquanto estudava no México, Cristo trabalhava em locais diferentes para angariar dinheiro. Chegou até a vender seguros de vida. Tudo para conseguir ir estudar para o Reino Unido, para fazer o mestrado em representação. Em Londres, cumpriu mais uma etapa do sonho, contudo, surgiram novos obstáculos. "Não havia papéis para mexicanos. O único trabalho profissional que consegui antes de 'Ted Lasso' foi como wrestler mexicano num anúncio de televisão, por isso tinha eu de pensar em ideias para argumentos envolvendo um mexicano a viver no Reino Unido", relata. Cristo fazia projetos independentes com os amigos, ao mesmo tempo que trabalhava no bar de um restaurante mexicano. Usava o bar para filmagens.