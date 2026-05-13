- Bola Branca 18h16
- 13 mai, 2026
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"Fútbol is life" e a vida imita a arte. Dani Rojas de "Ted Lasso" vai jogar futebol profissional
13 mai, 2026 - 21:30 • Inês Braga Sampaio
Ator Cristo Fernández assinou contrato com o El Paso Locomotive, do Texas. O sonho desde pequeno de ser futebolista profissional esfumou-se, aos 15 anos, devido a uma lesão. Chegou, então, o sonho de ser ator, que concretizou, e agora a vida dá nova volta.
"Fútbol is life". O futebol é vida, dizia Dani Rojas na popular série "Ted Lasso", em que quase nunca perdia o sorriso. E num daqueles golpes em que a vida imita a arte, que por sua vez já imitava a vida, Cristo Fernández, que encarnava Dani, vai estrear-se no futebol profissional.
A vida, para Cristóbal "Cristo" Fernández, era mesmo futebol, durante a infância. Nascido em Guadalajara, no México, a 27 de janeiro de 1991, tinha sonhos do tamanho de estádios de futebol.
"A minha avó e a minha mãe costumavam dizer, 'o Cristóbal só fala, respira, sonha, tudo, futebol'. O futebol era literalmente a minha vida", contou o ator mexicano à televisão norte-americana NBC News, em 2021, quando "Ted Lasso" estava no ar, na Apple TV.
A velha história: uma lesão
Na adolescência, o sonho parecia possível. Estava mesmo ali. Cristo jogava na formação do Tecos FC, clube profissional da I Liga mexicana.
"O futebol era a única coisa que eu queria fazer, mas os meus pais insistiram para que eu estudasse alguma coisa e eu disse, 'Ok, só para que parem de me aborrecer'. Mas era mau estudante, porque não queria saber daquilo para nada", relatou à CNN, também em 2021.
A insistência dos pais viria a revelar-se quase premonitória, porque, aos 15 anos de idade, uma lesão num joelho deitou por terra os sonhos de Cristo Fernández de ser futebolista profissional.
A lesão obrigou o jovem a alterar os planos de vida. Virou-se para a comunicação, porque sempre tivera facilidade com línguas — em 2021, falava quatro e ainda queria aprender italiano. A vida trocou-lhe as voltas e Cristo deu por si, um dia, em aulas de cinema. Aí, descobriu uma nova vocação.
"Agradeço aos meus pais por me encorajarem a experimentar algo novo. É também isso que eu próprio encorajo toda a gente a fazer na vida. Nunca devem fechar-se a novas oportunidades", diz.
Cristo inscreveu-se em aulas de escrita de argumento na Universidade de Guadalajara. Nenhum dos colegas de curso queria atuar nos seus filmes, então decidiu ser ele próprio o ator. Foi mais uma descoberta para o jovem, que de súbito começou a atuar nos filmes de todos os colegas também.
"Estou a fazer tudo o que adoro"
Enquanto estudava no México, Cristo trabalhava em locais diferentes para angariar dinheiro. Chegou até a vender seguros de vida. Tudo para conseguir ir estudar para o Reino Unido, para fazer o mestrado em representação. Em Londres, cumpriu mais uma etapa do sonho, contudo, surgiram novos obstáculos.
"Não havia papéis para mexicanos. O único trabalho profissional que consegui antes de 'Ted Lasso' foi como wrestler mexicano num anúncio de televisão, por isso tinha eu de pensar em ideias para argumentos envolvendo um mexicano a viver no Reino Unido", relata.
Cristo fazia projetos independentes com os amigos, ao mesmo tempo que trabalhava no bar de um restaurante mexicano. Usava o bar para filmagens.
O esforço compensou: criou um "reel" com os projetos que desenvolvia e foi assim que conseguiu ir ao casting para "Ted Lasso". Assim nasceu Dani Rojas, o prodígio mexicano que está sempre a sorrir e que adora futebol. E que granjeou a Cristo Fernández uma nomeação ao Emmy.
"Estou a fazer tudo o que adoro: futebol, comédia e representação", assinalou na altura.
"Fútbol is life", como diz Dani Rojas, e de uma forma que Cristo Fernández não esperava. As voltas que a vida dá são, por vezes, dignas de um jogo de futebol e, agora, Cristo vai voltar às origens.
A vida imita a arte do futebol
Depois de "Ted Lasso" terminar, o ator seguiu o lema do icónico treinador ficcional — "Believe", ou "Acreditem" — e atirou-se a uma segunda tentativa de jogar futebol profissionalmente.
Primeiro, treinou à experiência na segunda equipa do Chicago Fire, da I Liga norte-americana. Não ficou, mas o sonho não morreu e, agora, o El Paso Locomotive FC, clube sediado em El Paso, no Texas, que joga na II Liga dos EUA, acaba de anunciar a contratação de um novo avançado.
"O futebol sempre foi uma enorme parte da minha vida e da minha identidade e, onde quer que a vida me levasse, o sonho de competir profissionalmente nunca me saiu do coração", confessa Cristo Fernández, citado no comunicado oficial do clube.
Para o ator, agora jogador, esta "viagem de volta" ao futebol profissional mostra que devemos acreditar em nós mesmos, arriscar e seguir os nossos sonhos, "independentemente do quão inesperado o caminho possa ser".
"Talvez eu seja apenas um homem louco com sonhos loucos... Por isso, estar com os 'Locos' faz todo o sentido", declara.
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- 13 mai, 2026
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