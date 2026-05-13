Hearts e Celtic vão decidir campeonato da Escócia em Glasgow

O título de campeão escocês vai ser decidido no sábado, em Glasgow, entre Celtic e Hearts, depois de, esta quarta-feira, os campeões em título terem conseguido adiar a festa da equipa de Edimburgo.

O Hearts chegou à penúltima jornada sabendo que, dependendo da conjuntura de resultados, podia ser já campeão. Com o português Cláudio Braga a titular, a equipa da capital fez o seu trabalho: venceu por 3-0 na receção ao Falkirk, com golos de Frankie Kent, Cameron Devlin e Blair Spittal.

Em Mothewell, onde o Celtic jogava com a equipa da casa, tudo corria de feição ao Hearts. Os "bhoys" começaram a perder, com golo de Elliott Watt, mas deram a volta por intermédio do ex-Marítimo Daizen Maeda e de Benjamin Nygren. Aos 85 minutos, contudo, o Motherwell restabeleceu a igualdade, pelos pés de Liam Gordon, e em Edimburgo já se preparava as faixas de campeão, dado que o empate dava o título ao Hearts.

Ao nono minuto de descontos (tinham sido atribuídos quatro), porém, o VAR assinalou um penálti para o Celtic. Chamado à responsabilidade, Kelechi Iheanacho não se encolheu e deu a vitória aos campeões.

Quer isto dizer que a decisão do Premiership está adiada para a última jornada, em que o Celtic, segundo classificado, com 79 pontos, vai receber o Hearts, líder, com 80. As contas são simples: basta um empate à equipa de Edimburgo, ao passo que os de Glasgow terão de vencer para revalidarem o título e chegarem ao pentacampeonato.

O Hearts remará contra o Celtic e a história: desde 1984/85, com o Aberdeen, que a Escócia não conhece outro campeão que não Celtic ou Rangers. Quarenta e um anos depois, pode haver uma viragem.