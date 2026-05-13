- Bola Branca 18h16
- 13 mai, 2026
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Inter derrota Lazio em Roma e conquista Taça de Itália
13 mai, 2026 - 22:22 • Inês Braga Sampaio
Autogolo e Lautaro Martínez decidem a final a favor da equipa de Milão, que faz a dobradinha em Itália.
O Inter de Milão é o vencedor da Taça de Itália, depois de vencer a Lazio, na final, por 2-0, no Olímpico de Roma.
Um autogolo de Adam Marusic, aos 14 minutos, e um golo de Lautaro Martínez, aos 35, decidiram a final da Taça.
O internacional português Nuno Tavares foi titular pela Lazio, que estende o jejum que já dura desde 2018/19. O Inter, que não ganhava a prova desde 2022/23, chega ao nono troféu.
A equipa de Milão faz assim a dobradinha, dado que também já garantiu matematicamente a conquista do título de campeão italiano. Só ficou aquém na Liga dos Campeões, em que foi eliminada no play-off.
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