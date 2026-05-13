Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Inter derrota Lazio em Roma e conquista Taça de Itália

13 mai, 2026 - 22:22 • Inês Braga Sampaio

Autogolo e Lautaro Martínez decidem a final a favor da equipa de Milão, que faz a dobradinha em Itália.

A+ / A-

O Inter de Milão é o vencedor da Taça de Itália, depois de vencer a Lazio, na final, por 2-0, no Olímpico de Roma.

Um autogolo de Adam Marusic, aos 14 minutos, e um golo de Lautaro Martínez, aos 35, decidiram a final da Taça.

O internacional português Nuno Tavares foi titular pela Lazio, que estende o jejum que já dura desde 2018/19. O Inter, que não ganhava a prova desde 2022/23, chega ao nono troféu.

A equipa de Milão faz assim a dobradinha, dado que também já garantiu matematicamente a conquista do título de campeão italiano. Só ficou aquém na Liga dos Campeões, em que foi eliminada no play-off.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "ro(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canárias. “Não é a próxima pandemia”, diz OMS

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canária(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?