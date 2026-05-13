PSG derrota Lens e sagra-se pentacampeão pela primeira vez

O Paris Saint-Germain, atual campeão europeu e finalista da Liga dos Campeões, assegurou esta quinta-feira a conquista do título francês, o seu 14º e quinto consecutivo, ao vencer no terreno do Lens, principal adversário, por 2-0, em jogo em atraso da 29.ª jornada.

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia deu vantagem aos parisienses, aos 29 minutos, e o jovem senegalês Ibrahim Mbaye, de 18 anos, aos 90+3, confirmou o triunfo por 2-0 dos parisienses, que asseguraram o primeiro penta do clube, ao somarem 76 pontos, mais nove do que o adversário de hoje, segundo classificado, com 67, com uma jornada por disputar.

Os internacionais portugueses Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos estão entre os comandados pelo espanhol Luis Enrique, que, após mais uma consagração, vão disputar a segunda final da Liga dos Campeões consecutiva, no próximo dia 30, frente aos ingleses do Arsenal, "carrascos" do Sporting.

O Paris Saint-Germain encerra a 88ª edição do principal campeonato nacional na capital francesa, mas no terreno do rival Paris FC, no domingo.

Este é o 14º cetro do Paris Saint-Germain — que reforçou o domínio do historial, com mais quatro do que o Saint-Étienne — e o 12º desde 2012/13, deixando escapar apenas os títulos em 2016/17, para o Mónaco, de Leonardo Jardim, e 2020/21, para o Lille.

Os cinco títulos seguidos são um feito inédito para o clube parisiense, que fica a dois do recorde de sete consecutivos do Lyon, entre 2001/02 e 2007/08.