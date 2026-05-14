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Ancelotti renova com o Brasil

14 mai, 2026 - 18:14

Técnico italiano vai orientar o escrete nos próximos dois Mundiais.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a renovação do contrato com o selecionador Carlo Ancelotti até 2030.

O técnico italiano já falou aos meios da federação.

“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos a trabalhar para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes por anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até ao Campeonato do Mundo de 2030”, disse.

Já o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, referiu: “Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil ao mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país”.

Ancelotti vai, assim, liderar o Brasil nos próximos dois campeonatos do Mundo para tentar chegar ao hexacampeonato.

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