Mundial 2026
Conheça os 26 de França. Mbappé, Dembele e companhia
14 mai, 2026 - 20:04
Escolhas confirmadas esta quinta-feira. Há várias ausências nas escolhas para o Mundial.
O selecionador Didier Deschamps anunciou os 26 convocados da França para o Mundial 2026.
São várias as ausências de peso. Por exemplo Eduardo Camavinga, médio-defensivo do Real Madrid, Lucas Chevalier, guarda-redes do PSG, e Kolo Muani, avançado do Tottenham.
Os 26 convocados da França para o Mundial'2026
Guarda-redes
Robin Risser Birckel, Mike Maignan e Brice Samba;
Defesas
Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba e Dayot Upamecano;
Médios
N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki;
Avançados
Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise e Marcus Thuram.
