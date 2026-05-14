- Bola Branca 18h16
- 14 mai, 2026
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Mundial 2026
Cristiano Ronaldo investe em plataforma de streaming que transmite Mundial 2026
14 mai, 2026 - 18:45
Português passa a ter “participação relevante” em “canal” que vai dar os jogos de Portugal.
Cristiano Ronaldo é o novo acionista da LiveModeTV.
O internacional português passa a ter “participação relevante” na plataforma.
Em declarações à Bloomberg, CR7 explicou: "A missão é disponibilizar o desporto a todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora".
O avançado acrescenta que a LiveModeTV quer aumentar o alcance das transmissões desportivas "através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos por todas as redes sociais".
A LiveModeTV, que já opera em Portugal, é uma empresa brasileira de transmissão de conteúdos desportivos, dona da CazéTV.
A empresa de streaming vai transmitir 34 jogos do Mundial 2026, incluindo todos os da Seleção Nacional.
De recordar que Cristiano Ronaldo já é acionista da Medialivre, dona do Correio da Manhã, Record e Jornal de Negócios, entre outros meios.
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- 14 mai, 2026
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