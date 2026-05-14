Cristiano Ronaldo investe em plataforma de streaming que transmite Mundial 2026

Cristiano Ronaldo é o novo acionista da LiveModeTV.

O internacional português passa a ter “participação relevante” na plataforma.

Em declarações à Bloomberg, CR7 explicou: "A missão é disponibilizar o desporto a todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora".

O avançado acrescenta que a LiveModeTV quer aumentar o alcance das transmissões desportivas "através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos por todas as redes sociais".

A LiveModeTV, que já opera em Portugal, é uma empresa brasileira de transmissão de conteúdos desportivos, dona da CazéTV.

A empresa de streaming vai transmitir 34 jogos do Mundial 2026, incluindo todos os da Seleção Nacional.

De recordar que Cristiano Ronaldo já é acionista da Medialivre, dona do Correio da Manhã, Record e Jornal de Negócios, entre outros meios.