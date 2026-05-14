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Florentino Pérez fala sobre José Mourinho. "Elevou a nossa competitividade"

14 mai, 2026 - 08:08 • Inês Braga Sampaio

Português tem contrato com o Benfica, e os "merengues" têm treinador, no entanto, os rumores têm-se adensado. O presidente do Real Madrid revela que até recebe mensagens sobre o tema: "Uns dizem-me para contratar Mourinho e outros que nem pensar. Não respondo a ninguém."

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O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, não abre o jogo sobre José Mourinho, no entanto, admite que o treinador português teve um papel decisivo no ciclo vitorioso do clube espanhol após a sua saída.

Em entrevista no programa "El Chiringuito de Jugones", das televisões Mega e La Sexta, Florentino Pérez foi questionado sobre Mourinho e tentou esquivar-se, contudo, acabou por lhe fazer um elogio.

"Gosto de todos os treinadores. [Mourinho] esteve connosco, elevou a nossa competitividade, é verdade, e a partir daí ganhámos seis Ligas dos Campeões em dez anos", assumiu o presidente do Real Madrid.

Apesar de o Real ter treinador, Álvaro Arbeloa, os rumores sobre um novo técnico têm-se adensado. Florentino ressalvou que "não é verdade que o treinador seja contratado pelo presidente", sugerindo até que "talvez seja quem menos percebe de treinadores", entre toda a estrutura do clube.

O presidente dos "merengues" voltou, uns minutos mais tarde, a falar um pouco sobre os rumores em torno do "Special One", que ainda tem contrato com o Benfica: "Recebo muitas mensagens. Uns dizem-me para contratar Mourinho e outros que nem pensar. Não respondo a ninguém."

José Mourinho treinou o Real Madrid entre 2010/11 e 2012/13. Embora não tenha conquistado a Champions, devolveu ao clube o título de campeão espanhol, que escapava desde 2008, além de ter vencido uma Taça do Rei logo na primeira época e, depois, uma Supertaça de Espanha.

No ano seguinte à saída de Mourinho, com Carlo Ancelotti como treinador, o Real Madrid voltou a vencer a Liga dos Campeões, 12 anos depois.

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