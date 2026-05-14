Florentino Pérez será reconduzido a 24 de maio se não tiver adversários

Florentino Pérez será reconduzido como presidente do Real Madrid no dia 24 de maio, se não tiver concorrentes às eleições.

A direção do Real Madrid anunciou, esta quinta-feira, que as candidaturas terão de ser apresentadas até 23 de maio de 2026. Ditam os estatutos do clube espanhol que, caso não haja mais candidatos, o presidente em exercício, sendo recandidato, será automaticamente reeleito.

"No caso de ser proclamada mais que uma candidatura, a comissão eleitoral tornará pública a data e o lugar de celebração das votações", pode ler-se no comunicado no site oficial dos "merengues".

Florentino Pérez convocou eleições antecipadas na quarta-feira, afirmando que "se criou uma situação absurda provocada por campanhas para gerar uma corrente de opinião contrária aos interesses" do clube.

"Quero acabar com esta corrente 'antimadridista' que se instalou em alguns setores do jornalismo. Porque quero dizer aos sócios que vamos ter eleições e digo aos sócios que tenho de fazer isto, porque tenho de defendê-los, que são os proprietários. Porque há gente que quer apoderar-se do Real Madrid. Não vou deixar", declarou o dirigente.

Florentino Pérez foi pela primeira vez eleito presidente do Real Madrid em 2000. Ficou no cargo até se demitir em 2006. Voltou em 2009, como candidato único, foi reconduzido em 2013, 2017, 2021 e 2025, sem concorrentes, e permaneceu em funções até agora.

