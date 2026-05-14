Governo de Israel critica Lamine Yamal e pede intervenção do Barça
14 mai, 2026 - 16:50 • Redação
O internacional espanhol participou nos festejos do título do Barcelona com uma bandeira da Palestina.
Lamine Yamal foi criticado pelo governo de Israel na sequência das celebrações do título do Barcelona. Em causa está a bandeira da Palestina que o internacional espanhol levou no autocarro panorâmico durante os festejos.
Israel Katz, ministro da defesa de Israel, recorreu ao X para demonstrar a sua insatisfação com o jovem jogador.
Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026
Quien apoya este tipo de mensajes debe…
"Lamine Yamal escolheu incitar e fomentar o ódio contra Israel enquanto os nossos soldados combatem a organização terrorista Hamas, que massacrou, violou, queimou e assassinou crianças, mulheres e idosos judeus a 7 de outubro", escreveu Katz, que ainda exigiu ao Barcelona "demarcar-se destas declarações".
Também o ministro da segurança nacional de Israel se posicionou contra o futebolista espanhol de ascendência marroquina. Itamar Ben-Gvir recorreu ao Facebook para avisar Yamal que "aqueles que escolhem identificar-se com a bandeira do terrorismo não deveriam surpreender-se se os israelitas os desprezarem".
De recordar que, durante a última semana, algumas contas israelitas se insurgiram contra Lamine nas redes sociais, gravando vídeos em que rasgam a camisola do internacional espanhol.
