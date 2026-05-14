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Madonna, Shakira e BTS vão atuar ao intervalo da final do Mundial 2026

14 mai, 2026 - 08:56 • Inês Braga Sampaio

A rainha da pop, a rainha das canções de Mundiais e o fenómeno global da K-pop, com curadoria do vocalista dos Coldplay, vão subir ao palco no dia 19 de julho.

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O primeiro concerto ao intervalo de uma final do Campeonato do Mundo vai ter atuações da norte-americana Madonna, da colombiana Shakira e dos sul-coreanos BTS, segundo anunciou a FIFA, esta quinta-feira.

O Mundial 2026 vai ser um torneio de estreias: o primeiro com três anfitriões, o primeiro com 48 equipas e, agora, o primeiro com um espetáculo no intervalo da final, bem à americana, como no Super Bowl.

A FIFA já divulgou os nomes dos artistas que subirão ao palco, Estádio MetLife, a 19 de julho: a rainha da pop, Madonna; a rainha das canções de Mundiais, Shakira, que depois do "hit" global "Waka Waka", de 2010, brilha com "Dai Dai"; e o fenómeno global da K-pop, a banda BTS. O espetáculo terá curadoria de Chris Martin, o vocalista da banda Coldplay.

O "Halftime Show" da final apoia o Fundo Global de Educação de Cidadãos da FIFA, com o objetivo de angariar 100 milhões de dólares (85 milhões de euros) para "expandir o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo". Ao longo do Mundial 2026, um dólar da venda de cada bilhete para jogos do torneio será atribuído ao fundo.

O Mundial 2026 realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Portugal integra o Grupo K, juntamente com República Democrática do Congo, Uzbequistão e Coômbia.

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