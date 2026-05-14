- Bola Branca 18h16
- 13 mai, 2026
-
Brasil
Palmeiras de Abel está nos "oitavos" da Taça do Brasil
14 mai, 2026 - 10:09 • Inês Braga Sampaio
Equipa do português venceu no terreno do Jacuipense, por 4-1, e seguiu em frente com resultado agregado de 7-1.
O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, apurou-se para os oitavos de final da Taça do Brasil, na madrugada desta quinta-feira, ao vencer, fora, o Jacuipense, por 4-1, na segunda mão da quinta ronda.
A vitória foi construída na primeira parte, com golos de Maurício, aos 23 minutos, do ex-FC Porto Felipe Anderson, aos 24, e Erick Belé, aos 37. Na segunda parte, Luighi fez o quarto golo, de penálti, ao minuto 53.
Aos 88 minutos, Vicente Ferreira fez o golo de honra do Jacuipense.
O Palmeiras, que já tinha vencido por 3-0 na primeira mão, em casa, avança para os "oitavos" com o resultado agregado de 7-1. O adversário da próxima fase será definido em sorteio, com data por anunciar.
- Bola Branca 18h16
- 13 mai, 2026
-