Palmeiras de Abel está nos "oitavos" da Taça do Brasil

14 mai, 2026 - 10:09 • Inês Braga Sampaio

Equipa do português venceu no terreno do Jacuipense, por 4-1, e seguiu em frente com resultado agregado de 7-1.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, apurou-se para os oitavos de final da Taça do Brasil, na madrugada desta quinta-feira, ao vencer, fora, o Jacuipense, por 4-1, na segunda mão da quinta ronda.

A vitória foi construída na primeira parte, com golos de Maurício, aos 23 minutos, do ex-FC Porto Felipe Anderson, aos 24, e Erick Belé, aos 37. Na segunda parte, Luighi fez o quarto golo, de penálti, ao minuto 53.

Aos 88 minutos, Vicente Ferreira fez o golo de honra do Jacuipense.

O Palmeiras, que já tinha vencido por 3-0 na primeira mão, em casa, avança para os "oitavos" com o resultado agregado de 7-1. O adversário da próxima fase será definido em sorteio, com data por anunciar.

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canárias. "Não é a próxima pandemia", diz OMS

Como se vive fora da rede elétrica?

