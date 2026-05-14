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Saint-Gilloise conquista Taça da Bélgica

14 mai, 2026 - 22:00

É a quarta taça para o Saint-Gilloise.

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O Saint-Gilloise derrota o Anderlecht, por 3-1, após prolongamento, e conquista a Taça da Bélgica.

Os golos do Saint-Gilloise foram apontados por Kevin Mac Allister (no tempo regulamentar) e por Mohammed Fuseini e Kevin Rodriguez (no prolongamento).

Já para o Anderlecht ainda empatou Cvetkovic.

O Saint-Gilloise conquistou a quarta Taça da Bélgica da sua história, depois de 1912/13, 1913/14 e 2023/24.

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