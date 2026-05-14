São Paulo demite treinador após eliminação da Taça do Brasil
14 mai, 2026 - 10:00 • Inês Braga Sampaio
Clube paulista não vencia há cinco jogos, sob o comando de Roger Machado, e foi eliminado por uma equipa da II Liga.
O São Paulo anunciou, esta quinta-feira, o despedimento do treinador Roger Machado, depois da eliminação da Taça do Brasil.
O clube paulista tinha vencido o Juventude, por 1-0, na primeira mão da quinta ronda, em casa. No entanto, no segundo jogo, no terreno da equipa da segunda divisão, na última madrugada, perdeu por 3-1.
"O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Roger Machado e de sua comissão técnica. A decisão foi tomada após a partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela Copa do Brasil", pode ler-se no comunicado oficial do São Paulo, publicado na rede social X.
Roger Machado chegou ao São Paulo este ano, depois de duas épocas no Internacional. A equipa está no quarto lugar do Brasileirão, no entanto, não vence há cinco jogos, em que somou três empates e duas derrotas.
