Mundial 2026
A Bélgica e a polémica na convocatória de um avançado
15 mai, 2026 - 18:25 • Carlos Calaveiras
Jovem que a Espanha “namorou” foi confirmado pelos “diabos vermelhos” há apenas quatro dias.
Na convocatória da Bélgica para o Mundial 2026 há um nome a levantar polémica: Matias Fernandez-Pardo.
Há dois ângulos nesta questão: primeiro o facto de a Espanha ter tentado várias vezes convocar o avançado para os Sub-21.
Depois o facto de o jovem jogador ter sido chamado por Rudi Garcia (apenas) quatro dias depois de a federação ter oficializado a “transferência”.
Fernandez-Pardo, de 21 anos, tem dupla nacionalidade belga e espanhola.
O atacante fez formação no Lille e no Genk, clube onde se estreou na equipa principal, em 2022/23, nos oitavos de final da Liga Conferência.
No ano seguinte, 2023/2024, terminou a época com oito golos e duas assistências em 19 jogos, e, em 2024/2025, ainda começou no Genk (7 jogos, 2 golos), mas transferiu-se depois para o Lille (26 jogos, 4 golos e 3 assistências).
Já na temporada que está a terminar, Matias Fernandez-Pardo cumpriu 40 jogos, marcou 8 golos e fez 6 assistências.
Na lista final da Bélgica para o Mundial 2026 nota para a presença de Debast (jogador do Sporting), Lukebakio (atleta do Benfica) e Diego Moreira (que foi internacional sub21 por Portugal).
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) e Mike Penders (Estraburgo).
- Defesas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge) e Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).
- Médios: Kevin De Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge) e Axel Witsel (Girona).
- Avançados: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Nápoles), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (Milan) e Leandro Trossard (Arsenal).
