I Liga

Aston Villa ganha e faz sorrir segundo classificado em Portugal

15 mai, 2026 - 22:20 • Carlos Calaveiras

Falta uma jornada para terminar a Premier League e segundo lugar luso pode entrar direto na Champions.

O Aston Villa vence o Liverpool, por 4-2, e sobe ao quarto lugar da liga inglesa.

Pela equipa da casa marcaram Rogers, Watkins (2) e McGinn.

Já pelos “reds” – ultrapassados pelo adversário desta sexta-feira - descontou Van Dijk, que bisou.

Se o Aston Villa segurar o quarto posto (falta uma jornada) da Premier League o segundo classificado da I Liga portuguesa (Sporting ou Benfica) terá entrada direta na fase de liga da Champions e não nas pré-eliminatórias.

