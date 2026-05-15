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Futebol Internacional
Bruno Fernandes é eleito o jogador do ano pelos colegas do Manchester United. Outra vez
15 mai, 2026 - 16:00 • Lusa
O capitão dos 'red devils', que contribuiu para 29 golos em 35 jogos esta época, repete o sucesso alcançado na época 2024/25, tornando-se assim o quinto jogador a ganhar este prémio por mais do que uma vez.
O futebolista português Bruno Fernandes conquistou esta sexta-feira o prémio de Jogador do Ano eleito pelos colegas do Manchester United pela segunda época consecutiva, anunciou o clube inglês.
O capitão dos 'red devils', que contribuiu para 29 golos em 35 jogos esta época, repete o sucesso alcançado na época 2024/25, tornando-se assim o quinto jogador a ganhar este prémio por mais do que uma vez, desde que foi introduzido no final da temporada de 2005/06.
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A distinção surge dias depois de o médio, de 31 anos, ter sido também escolhido como melhor futebolista da Liga Inglesa em 2025/26 pela Associação de Jornalistas Desportivos (FWA), à frente de Declan Rice, do Arsenal, e de Erling Haaland, do Manchester City.
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O internacional luso chegou ao Manchester United em janeiro de 2020, proveniente do Sporting, e tornou-se o terceiro português a vencer o prémio da FWA, depois de Cristiano Ronaldo e Rúben Dias.
Na Premier League, Bruno Fernandes marcou oito golos e fez 19 assistências em 33 encontros, ficando a uma assistência de igualar o recorde numa só edição, fixado por Thierry Henry, em 2002/03, e por Kevin de Bruyne, em 2019/20.
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A duas jornadas do fim da Liga inglesa, o Manchester United ocupa o terceiro lugar, com 65 pontos, e já garantiu o apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões, depois de duas épocas de ausência da principal competição europeia de clubes.
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