Mundial 2026

Conheça os 26 da Tunísia

15 mai, 2026 - 22:50

País está no Grupo F do Mundial 2026.

A Tunísia anunciou os convocados para o Mundial 2026.

Entre os 26 convocados não está nenhum jogador a atuar em Portugal.

A Tunísia está no Grupo F, juntamente com Suécia, Japão e Países Baixos.

Convocados da Tunísia:

Guarda-redes: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain) e Aymen Dahman (CS Sfaxien);

Defesas: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), ⁠Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Dylan Bronn (Servette), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (Maribor), Montassar Talbi (Lorient) e Yan Valery (Young Boys);

Médios: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (⁠Augsburgo), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley) e Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt);

Avançados: Elias Achouri (Copenhaga), Khalil Ayari (PSG), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover) e Sebastian Tounekti (Celtic).

