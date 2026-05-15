Mundial 2026

Convocados do Haiti tem dois “portugueses”

15 mai, 2026 - 21:16 • Lusa

Dois dos 26 eleitos para o Mundial 2026 jogam em Portugal.

A seleção de futebol do Haiti divulgou a lista de 26 convocados para o Mundial 2026, que inclui Leverton Pierre e Yassin Fortuné, ambos do Vizela, equipa que atua na II Liga portuguesa.

Fora das escolhas do técnico francês Sebastien Migné ficou o médio do Sp. Braga Jean-Baptiste Gorby, que optou vir a tornar-se internacional A francês.

O conjunto caribenho vai participar pela primeira vez numa fase final de um Campeonato do Mundo desde 1974.

Os ‘Granadeiros’ integram o Grupo C, tendo como adversários Brasil, Escócia e Marrocos.

“Um povo. Uma bandeira. Um sonho que se torna realidade. Após uma classificação histórica, os ‘Granadeiros’ estão prontos para levar o orgulho do Haiti ao maior palco do futebol mundial. Cada jogador nesta lista carrega a esperança, a coragem e a paixão de todo um povo. Haiti pronto”, lê-se numa nota da Federação Haitiana de Futebol publicada na rede social X.

O Mundial2026 será disputado no Canadá, Estados Unidos e México, de 11 de junho a 19 de julho.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux) e Josué Duverger (Cosmos Koblenz).

- Defesas: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Martin Expérience (Nancy,), Jean-Kévin Duverne (Gent), Ricardo Adé (Liga de Quito), Hannes Delcroix (Lugano) e Keeto Thermoncy (Young Boys).

- Médios: Carl Sainté (El Paso Locomotive), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Woodensky Pierre (Violette AC), Simon Dominique (Tatran Presov), Louicius Deedson (FC Dallas), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC) e Ruben Providence (Almere City).

- Avançados: Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Rizespor), Wilson Isidor (Sunderland), Yassin Fortuné (Vizela) e Lenny Joseph (Ferencváros).

