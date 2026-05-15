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Dorival Júnior regressa ao São Paulo
15 mai, 2026 - 17:50
É a terceira vez que o treinador pega no clube.
O técnico Dorival Júnior é o novo treinador do São Paulo. Vai comandar os tricolores pela terceira vez.
O contrato é válido até o fim da temporada em dezembro.
Dorival substitui Roger Machado já depois de ter sido demitido do Corinthians.
O São Paulo já não vence há cinco jogos e está no quarto lugar do campeonato, com 24 pontos, a dez do Palmeiras.
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