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Dorival Júnior regressa ao São Paulo

15 mai, 2026 - 17:50

É a terceira vez que o treinador pega no clube.

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O técnico Dorival Júnior é o novo treinador do São Paulo. Vai comandar os tricolores pela terceira vez.

O contrato é válido até o fim da temporada em dezembro.

Dorival substitui Roger Machado já depois de ter sido demitido do Corinthians.

O São Paulo já não vence há cinco jogos e está no quarto lugar do campeonato, com 24 pontos, a dez do Palmeiras.

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