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- 15 mai, 2026
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Futebol Internacional
Mbappé vs. Arbeloa: entenda a nova polémica no Real Madrid
15 mai, 2026 - 15:52 • Redação
Mbappé diz que é a quarta opção do ataque merengue. Arbeloa desmente e marca a sua posição: "Eu decido, sou o treinador".
O ambiente no Real Madrid continua longe de ser tranquilo. Depois do caso Valverde e Tchouaméni e da conferência de imprensa de Florentino Pérez, o clima aqueceu entre Mbappé e Arbeloa, após o jogo desta quinta-feira.
Depois de ter falhado o "El Clássico" que deu o título ao Barcelona, Mbappé ficou no banco contra o já despromovido Oviedo. O internacional francês entrou no terreno de jogo aos 68 minutos, para o lugar de Gonzalo Garcia e foi assobiado pelos adeptos merengues.
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No final da partida Mbappé dirigiu-se aos jornalistas e mostrou o seu desagrado com as decisões do treinador Álvaro Arbeloa.
"Estou bem, a 100%. Não joguei porque o treinador me disse que sou o quarto avançado do plantel, atrás de Mastantuono, Vini e Gonzalo. Eu estava pronto, mas a decisão é dele", disse o internacional francês.
Ainda assim, negou qualquer desentendimento ou problema com o técnico.
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"Com Arbeloa não tenho nenhum problema. É preciso respeitá-lo. Tens que aceitar a filosofia do treinador e eu tenho que me esforçar mais para ser melhor que Vini, Gonzalo e Mastantuono", acrescentou.
Kylian Mbappé abordou também a sua relação com Xabi Alonso, treinador da equipa durante a primeira metade da temporada: "Tenho uma ótima relação com o Xabi, vai ser um grande treinador. Mas é passado e é preciso olhar para a frente." referiu.
O francês lamentou o desfecho da época e deixou farpas ao atual treinador: "Começámos bem a temporada, tivemos tudo. Dói muito porque tínhamos uma estrutura e uma ideia de jogo, mas perdemos tudo".
Mbappé revelou ainda não ver as conferências de Arbeloa, pois apenas tem, segundo ele, a canais franceses em casa.
Na sala de imprensa, Arbeloa foi confrontado com as declarações do avançado francês. O treinador mostrou-se surpreendido com a situação.
"Eu até gostaria de ter quatro avançados. Eu não tenho quatro avançados e não disse essa frase. Ele pode não me ter entendido bem, não sei muito bem o que dizer".
Ainda na conferência pós-jogo, o técnico espanhol marcou a sua posição: "Eu decido, sou o treinador. Eu decido quem joga, entendo que quem não joga não esteja contente.", referiu.
Quanto às declarações de Mbappé sobre a temporada, o treinador preferiu não comentar, mas não sem antes deixar uma farpa ao avançado: "Parecer-me-ia bem que ele pensasse isso, certamente ele marcou muito mais golos na primeira parte da época do que na segunda", rematou.
A tensão no clube promete continuar, à medida que começam a surgir dúvidas sobre a continuidade de Arbeloa. Já Mbappé deverá continuar a fazer parte dos merengues na próxima época, ainda que o plantel deva sofrer várias alterações durante o mercado de verão.
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