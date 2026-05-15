Mbappé vs. Arbeloa: entenda a nova polémica no Real Madrid

O ambiente no Real Madrid continua longe de ser tranquilo. Depois do caso Valverde e Tchouaméni e da conferência de imprensa de Florentino Pérez, o clima aqueceu entre Mbappé e Arbeloa, após o jogo desta quinta-feira. Depois de ter falhado o "El Clássico" que deu o título ao Barcelona, Mbappé ficou no banco contra o já despromovido Oviedo. O internacional francês entrou no terreno de jogo aos 68 minutos, para o lugar de Gonzalo Garcia e foi assobiado pelos adeptos merengues. Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

No final da partida Mbappé dirigiu-se aos jornalistas e mostrou o seu desagrado com as decisões do treinador Álvaro Arbeloa.

"Estou bem, a 100%. Não joguei porque o treinador me disse que sou o quarto avançado do plantel, atrás de Mastantuono, Vini e Gonzalo. Eu estava pronto, mas a decisão é dele", disse o internacional francês. Ainda assim, negou qualquer desentendimento ou problema com o técnico. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Com Arbeloa não tenho nenhum problema. É preciso respeitá-lo. Tens que aceitar a filosofia do treinador e eu tenho que me esforçar mais para ser melhor que Vini, Gonzalo e Mastantuono", acrescentou. Kylian Mbappé abordou também a sua relação com Xabi Alonso, treinador da equipa durante a primeira metade da temporada: "Tenho uma ótima relação com o Xabi, vai ser um grande treinador. Mas é passado e é preciso olhar para a frente." referiu. O francês lamentou o desfecho da época e deixou farpas ao atual treinador: "Começámos bem a temporada, tivemos tudo. Dói muito porque tínhamos uma estrutura e uma ideia de jogo, mas perdemos tudo". Mbappé revelou ainda não ver as conferências de Arbeloa, pois apenas tem, segundo ele, a canais franceses em casa.

Na sala de imprensa, Arbeloa foi confrontado com as declarações do avançado francês. O treinador mostrou-se surpreendido com a situação.