- Bola Branca 18h15
- 15 mai, 2026
-
Em Destaque
Japão
Nagatomo convocado para quinto Mundial
15 mai, 2026 - 19:34 • Carlos Calaveiras
Jogador de 39 anos chorou ao conhecer a chamada oficial.
O veterano Yuto Nagatomo está convocado pelo Japão para o seu quinto Mundial de futebol.
O polivalente lateral, de 39 anos, chorou ao ouvir a convocatória.
Nagatomo, atualmente jogador do FC Tokyo, também passou por Marselha, Galatasaray e Inter.
O atleta já esteve nos Mundiais de 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e 2022 (Qatar).
De recordar que Cristiano Ronaldo e Messi podem participar na sexta fase final de um Mundial se estiverem, como se prevê, no evento que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.
- Bola Branca 18h15
- 15 mai, 2026
-
Comentários