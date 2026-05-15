Japão

Nagatomo convocado para quinto Mundial

15 mai, 2026 - 19:34 • Carlos Calaveiras

Jogador de 39 anos chorou ao conhecer a chamada oficial.

O veterano Yuto Nagatomo está convocado pelo Japão para o seu quinto Mundial de futebol.

O polivalente lateral, de 39 anos, chorou ao ouvir a convocatória.

Nagatomo, atualmente jogador do FC Tokyo, também passou por Marselha, Galatasaray e Inter.

O atleta já esteve nos Mundiais de 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e 2022 (Qatar).

De recordar que Cristiano Ronaldo e Messi podem participar na sexta fase final de um Mundial se estiverem, como se prevê, no evento que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.

