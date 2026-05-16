Hearts perde último jogo e entrega título ao Celtic

O Celtic derrotou o Hearts, na última jornada do campeonato escocês, terminou com o sonho do adversário e conquistou o 14º título em 15 possíveis.

Até ao último jogo da temporada, o Hearts liderava a classificação com 80 pontos - contra 79 do rival – e tudo corria bem até aos 87 minutos, quando Daizen Maeda, ex-jogador do Marítimo, fez o 2-1.

Callum Osmand, aos 90+8, ainda fez o 3-1.

Com esta reviravolta, o Celtic Park entrou em festa, os adeptos invadiram o relvado para o pentacampeonato (14º em 15).

O Hearts esteve na liderança do campeonato até aos minutos finais. Em destaque esteve o português Cláudio Braga, que foi eleito melhor jogador do ano.