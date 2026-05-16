Lewandowski anuncia saída do Barcelona
16 mai, 2026 - 14:55 • Carlos Calaveiras
Polaco esteve quatro anos na Catalunha.
O avançado Robert Lewandowski anunciou, este sábado, que vai deixar o Barcelona no final da temporada.
O internacional polaco não vai renovar com os catalães, onde esteve quatro temporadas.
“Depois de quatro anos cheios de desafios e trabalho duro, é hora de seguir em frente. Saio com a sensação de missão cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Nunca vou esquecer o carinho que recebi dos adeptos desde os primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar na Terra”, escreve.
Lewandowski acrescenta: “Obrigado a todos os que conheci durante estes quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira. O Barça voltou ao seu lugar.”
O jogador, de 37 anos, soma 119 golos em 191 jogos pelo Barcelona.
