Mercado de transferências

Lewandowski anuncia saída do Barcelona

16 mai, 2026 - 14:55 • Carlos Calaveiras

O avançado Robert Lewandowski anunciou, este sábado, que vai deixar o Barcelona no final da temporada.

O internacional polaco não vai renovar com os catalães, onde esteve quatro temporadas.

“Depois de quatro anos cheios de desafios e trabalho duro, é hora de seguir em frente. Saio com a sensação de missão cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Nunca vou esquecer o carinho que recebi dos adeptos desde os primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar na Terra”, escreve.

Lewandowski acrescenta: “Obrigado a todos os que conheci durante estes quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira. O Barça voltou ao seu lugar.”

O jogador, de 37 anos, soma 119 golos em 191 jogos pelo Barcelona.

