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Futebol Internacional
No adeus do capitão Bernardo ao Wembley, momento mágico de Semenyo resolveu final da FA Cup
16 mai, 2026 - 16:57 • Hugo Tavares da Silva
Golaço de calcanhar de Antoine Semenyo, aos 72', resolveu o City-Chelsea. Pep Guardiola e Bernardo Silva somam o 19º título em 10 e nove anos de vida nas terras britânicas.
Antigamente, mais do que três temporadas num lugar era uma visão que atormentava Pep Guardiola. Agora e antes de mais uma FA Cup, na décima época no Manchester City, avisou que ainda falta um ano de contrato, com um sorriso quase maléfico.
E talvez o que se passou esta tarde explique essa renovada energia: o City ganhou a Taça de Inglaterra ao Chelsea, por 1-0, com um golaço de Antoine Semenyo. Foi um calcanhar a resolver a tarde no Wembley. Na bancada, os irmãos dos Oasis celebraram mais um título.
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Matheus Nunes e Bernardo Silva, o capitão que vai abandonar Manchester no final da temporada, foram titulares. Rúben Dias ficou no banco. O golo do antigo futebolista do Bournemouth surgiu aos 72 minutos. Pouco depois, entrou em campo Pedro Neto por Marc Cucurella no Chelsea, que já vai no terceiro treinador da temporada. Depois de Enzo Maresca e Liam Rosenior, o mais ou menos anónimo Calum McFarlane teve a oportunidade de ter uma tarde memorável antes de, no verão, dar lugar a outro mister que se segue (talvez Xabi Alonso?).
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Pep Guardiola continua assim a sua insaciável corrida pela imortalidade. Conquistou a terceira FA Cup, um troféu que junta à Taça da Liga, conquistada contra o Arsenal, que se mantém como favorito à conquista da Premier League, apesar da sombra sempre ameaçadora dos cityzens.
Em Inglaterra, na décima época, Guardiola já levantou seis troféus da Premier League, três Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga e três Supertaças.
Bernardo Silva, com nove anos de City, ganhou os mesmíssimo troféus, o que denuncia o tal primeiro ano de adaptação de Pep, em 2016/17, um homem que na carreira nunca ficou abaixo do terceiro lugar.
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