Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Lewandowski e Griezmann em lágrimas na despedida

17 mai, 2026 - 23:16 • Carlos Calaveiras

O francês já tem futuro definido, o polaco ainda não.

A+ / A-
Griezmann e família, Atletico de Madrid. Foto: Mariscal/EPA
Griezmann e família, Atletico de Madrid. Foto: Mariscal/EPA
Lewandowski, FC Barcelona. Foto: Marta Perez/EPA
Lewandowski, FC Barcelona. Foto: Marta Perez/EPA

Dois avançados míticos do futebol europeu fizeram este domingo os últimos jogos por Barcelona e Atlético Madrid, respetivamente.

O polaco Robert Lewandowski, de 37 anos, deixa o clube catalão após 119 golos em 190 partidas disputadas.

"Graças aos jogadores, aos treinadores e aos funcionários, foi uma honra trabalhar neste clube. Vivemos grandes momentos nestes quatro anos e sinto-me orgulhoso de tudo o que fizemos junto. Despeço-me no estádio, mas levarei sempre o Barça no coração. Obrigado a vocês, adeptos. Uma vez culé, sempre culé", disse Lewandowski.

O futuro do jogador polaco não é ainda conhecido.

Já Antoine Griezmann sai do Atlético Madrid aos 35 e vai agora jogar nos Orlando City, da MLS, nos Estados Unidos.

Na despedida, o internacional francês falou aos colchoneros. "Não me apercebi do carinho que tinha aqui, era muito jovem e, enfim, cometi um erro, mas depois refleti e fizemos tudo para voltarmos a desfrutar deste lugar. Quero agradecer a todos os meus colegas, desde 2014 até hoje. Foi incrível partilhar tudo com eles. Cada luta, cada vitória e cada derrota. Foi um prazer. Aos fisioterapeutas, assistentes que acordam às seis da manhã e são os últimos a sair...".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)