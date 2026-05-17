Lewandowski e Griezmann em lágrimas na despedida

Dois avançados míticos do futebol europeu fizeram este domingo os últimos jogos por Barcelona e Atlético Madrid, respetivamente.

O polaco Robert Lewandowski, de 37 anos, deixa o clube catalão após 119 golos em 190 partidas disputadas.

"Graças aos jogadores, aos treinadores e aos funcionários, foi uma honra trabalhar neste clube. Vivemos grandes momentos nestes quatro anos e sinto-me orgulhoso de tudo o que fizemos junto. Despeço-me no estádio, mas levarei sempre o Barça no coração. Obrigado a vocês, adeptos. Uma vez culé, sempre culé", disse Lewandowski.

O futuro do jogador polaco não é ainda conhecido.

Já Antoine Griezmann sai do Atlético Madrid aos 35 e vai agora jogar nos Orlando City, da MLS, nos Estados Unidos.

Na despedida, o internacional francês falou aos colchoneros. "Não me apercebi do carinho que tinha aqui, era muito jovem e, enfim, cometi um erro, mas depois refleti e fizemos tudo para voltarmos a desfrutar deste lugar. Quero agradecer a todos os meus colegas, desde 2014 até hoje. Foi incrível partilhar tudo com eles. Cada luta, cada vitória e cada derrota. Foi um prazer. Aos fisioterapeutas, assistentes que acordam às seis da manhã e são os últimos a sair...".