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Luís Castro perto da manutenção em Espanha

17 mai, 2026 - 22:54 • Lusa

Falta uma jornada para termina a La Liga.

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O treinador português Luís Castro ficou a um ponto de assegurar a manutenção com o Levante na Liga espanhola de futebol, após receber e vencer o Maiorca, adversário direto, por 2-0, na 37ª e penúltima jornada.

Para já, o Levante saiu pela primeira vez da zona de despromoção desde que Castro chegou ao clube, em dezembro de 2025, altura esse em que o emblema da cidade de Valência ocupava o último posto e a seis pontos dos lugares de conforto.

Carlos Espí, aos 32 minutos, e o hondurenho Kervin Arriaga, aos 87, fizeram os golos da equipa do técnico luso, que ainda falhou uma grande penalidade nos descontos por Dela.

Roger Brugué, do Levante, e o colombiano Johan Mojica, do Maiorca, pegaram-se aos 85 minutos e acabaram expulsos, com Samu Costa a tempo inteiro na formação forasteira.

O médio internacional luso, que está há seis temporadas em Espanha, enfrenta o ‘pesadelo’ da despromoção, isto numa altura em que pode ser um dos possíveis 26 convocados de Portugal para Mundial2026, na terça-feira.

O Levante saltou assim para o 15º lugar, com 42 pontos, em igualdade com Osasuna e Elche, e precisa apenas de um empate no campo do Betis, na última jornada, para assegurar nova presença na La Liga em 2026/27.

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