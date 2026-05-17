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- 15 mai, 2026
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Fulham
Marco Silva. “Não há qualquer decisão tomada”
17 mai, 2026 - 21:44 • Carlos Calaveiras
Técnico tem sido associado ao Benfica nos últimos dias.
O treinador do Fulham, Marco Silva, deixa o futuro em aberto.
Em declarações à BBC, o técnico português não fechou portas.
“Ainda não decidi. Entendo que os adeptos queiram saber o futuro do Fulham, mas não há qualquer decisão tomada. O verão que aí vem vai ser um dos mais importantes para o futuro do Fulham. Vamos analisar e ter algumas reuniões. Preciso de estar calmo para lidar com muitos aspetos”, referiu.
O Fulham está no 13º lugar da Premier League nesta que é a quinta época do treinador luso no comando.
Marco Silva, de 48 anos, tem sido associado ao Benfica, caso se confirme a saída de José Mourinho para o Real Madrid.
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