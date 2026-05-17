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Nantes – Toulouse interrompido após invasão de campo

17 mai, 2026 - 21:20

Adeptos protestam contra descida de divisão.

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Um grupo de adeptos do Nantes invadiu o relvado durante o jogo contra o Toulouse após o lançamento de tochas.

A partida foi interrompida aos 22 minutos pela árbitro Stéphanie Frappart e depois suspensa pelas autoridades policiais.

Olivier Chovaux, delegado da liga de futebol, confirmou a decisão.

"Terão constatado, tal como nós, uma invasão de campo por parte dos adeptos, acompanhada de atividade pirotécnica e do arremesso de objetos. Esta situação obrigou ao regresso dos elementos da equipa de arbitragem e das duas equipas aos balneários. A decisão é a de dar o encontro por terminado definitivamente, por ordem do autarca e por motivos de segurança".

O treinador do clube, o veterano Vahid Halilhodzic, chegou mesmo a enfrentar os invasores. Esta terá sido a última partida do técnico que até foi alvo de homenagem antes do início do jogo.

De recordar que o Nantes vai descer para a II divisão gaulesa.

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