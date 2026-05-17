- Bola Branca 18h15
- 15 mai, 2026
-
Mundial 2026
Son na lista de 26 da Coreia do Sul
17 mai, 2026 - 20:11 • Carlos Calaveiras
País está integrado no Grupo A do Mundial 2026.
A Coreia do Sul anunciou a lista de convocados para o Campeonato do Mundo de 2026.
Destaque para mais uma presença de Son Heung-min. O extremo, de 33 anos, vai para a quarta presença em Mundiais.
A Coreia do Sul está no Grupo A juntamente com México, África do Sul e República Checa.
Convocados da Coreia do Sul
Guarda-redes
Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Jo Hyeon-woo (Ulsan HD) e Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors);
Defesas
Kim Min-jae (Bayern Munique), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Seol Young-woo (Estrela Vermelha), Cho Yu-min (Sharjah), Lee Tae-seok (Austria Viena), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Lee Han-beom (Midtjylland), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach) e Lee Ki-hyuk (Gangwon FC);
Médios
Lee Jae-sung (Mainz 05), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Hwang In-beom (Feyenoord), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Paik Seung-ho (Birmingham City), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City) e Yang Hyun-jun (Celtic);
Avançados
Son Heung-min (Los Angeles FC), Cho Gue-sung (Midtjylland) e Oh Hyeon-gyu (Besiktas);
- Bola Branca 18h15
- 15 mai, 2026
-