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Xavi Alonso é o novo treinador do Chelsea
17 mai, 2026 - 09:15 • Reuters
Depois do sucesso na Alemanha no Leverkusen, e do insucesso em Madrid no Real, o treinador espanhol segue para Inglaterra para assumir o comando dos blues.
Xabi Alonso vai assumir o cargo de novo treinador do Chelsea, anunciou o clube da Premier League este domingo.
O espanhol que no ano passado treinou o Real Madrid, assinou um contrato de quatro anos com início a 1 de julho.
"O Chelsea é um dos maiores clubes do futebol mundial e enche-me de imenso orgulho tornar-me treinador deste grande clube", afirmou Alonso num comunicado.
Xavi Alonso regressa à Premier League agora como treinador, depois de ter enquanto jogador sido uma referência do meio campo do Liverpool na primeira década deste milénio.
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