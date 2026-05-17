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Xavi Alonso é o novo treinador do Chelsea

17 mai, 2026 - 09:15 • Reuters

Depois do sucesso na Alemanha no Leverkusen, e do insucesso em Madrid no Real, o treinador espanhol segue para Inglaterra para assumir o comando dos blues.

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Xabi Alonso vai assumir o cargo de novo treinador do Chelsea, anunciou o clube da Premier League este domingo.

O espanhol que no ano passado treinou o Real Madrid, assinou um contrato de quatro anos com início a 1 de julho.

"O Chelsea é um dos maiores clubes do futebol mundial e enche-me de imenso orgulho tornar-me treinador deste grande clube", afirmou Alonso num comunicado.

Xavi Alonso regressa à Premier League agora como treinador, depois de ter enquanto jogador sido uma referência do meio campo do Liverpool na primeira década deste milénio.

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