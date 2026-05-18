A um passo de quebrar o jejum. Arsenal vence e pode ser campeão já na terça-feira
18 mai, 2026 - 22:03 • Eduardo Soares da Silva
O triunfo frente ao Burnley, na penúltima jornada, deixa o Arsenal a uma vitória do título, ou um deslize do rival Manchester City.
O Arsenal está a um passo de fazer história e voltar a ser campeão inglês, 22 anos depois. O triunfo, por 1-0, na receção ao Burnley, esta segunda-feira, deixa os "gunners" com o título praticamente garantido.
O golo solitário de Kai Havertz, aos 37 minutos, foi o suficiente para a equipa orientada por Mikel Arteta bater o Burnley, já despromovido ao Championship.
As contas para o Arsenal ficam muito simples: se o Manchester City não vencer na visita ao Bournemouth, nesta terça-feira, os "gunners" sagram-se campeões.
Em caso de triunfo da equipa de Guardiola, Bernardo Silva, Rúben Dias e Matheus Nunes, a decisão fica adiada para a última jornada e o arsenal entraria com dois pontos de vantagem e a precisar de vencer no terreno do Crystal Palace.
O último título do Arsenal remonta aos tempos de Arsène Wenger, em 2003/04, quando a geração de Thierry Henry, Robert Pires, Sol Campbell e Frederik Ljungberg venceu o campeonato sem derrotas.
Pode ser a época mais dourada da história do clube, porque o Arsenal vai também disputar a final da Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain, uma prova que nunca venceu.
