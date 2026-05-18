Ancelotti surpreende e leva Neymar ao Mundial 2026, Thiago Silva fica de fora
18 mai, 2026 - 22:04
O avançado do Santos não vai à seleção desde 2023. Os problemas físicos são regulares, mas boa forma nas últimas semanas convenceu Ancelotti a levar o melhor marcador da história da "canarinha".
O avançado Neymar é a grande surpresa da convocatória da seleção do Brasil, anunciada na noite desta segunda-feira pelo selecionador Carlo Ancelotti.
O extremo de 34 anos confronta-se com problemas físicos desde 2023/24, quando deixou o Paris Saint-Germain pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.
Desde o ano passado no Santos, Neymar leva seis golos e quatro assistências nesta temporada, sempre com minutos limitados devido a problemas físicos.
A possível convocatória de Neymar foi tema quente de debate nos últimos meses no Brasil, uma vez que o avançado não joga pela "canarinha" desde outubro de 2023.
O avançado soma 79 golos em 128 jogos pela seleção principal do Brasil e vai disputar o seu quarto Mundial. Marcou quatro golos em 2014, no Mundial disputado no Brasil, dois na Rússia, em 2018, e mais dois no Qatar, há quatro anos.
De fora fica também Thiago Silva, central do FC Porto. O defesa de 41 anos regressou à Europa em janeiro para jogar nos dragões, mas não fez o suficiente para convencer Ancelotti, que se vai estrear numa competição pela seleção do Brasil.
O Brasil vai disputar o grupo C do Mundial e vai defrontar Marrocos, Haiti e Escócia.
Os 26 convocados:
Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)
Defesas: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Wesley (Roma), Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG)
Médios: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
Avançados: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid)
