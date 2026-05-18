Fermín López vai ser operado e falha Mundial

18 mai, 2026 - 16:19 • Redação

O internacional espanhol saiu ao intervalo na partida frente ao Bétis.

O jogador do Barcelona Fermín López fraturou o quinto metatarso do pé direito e vai ser submetido a cirurgia. O período de recuperação da operação não permite ao jogador ser opção de Luís de la Fuente no Mundial.

O espanhol chegou ao intervalo da última partida frente ao Bétis com queixas no pé e decidiu, juntamente com a equipa médica, não jogar a segunda parte. Os exames realizados esta segunda-feira, revelaram a fratura e a necessidade do processo cirúrgico.

Fermín disputou 48 partidas com os culés esta temporada e soma 13 golos e 17 assistências, perfilando a melhor temporada da carreira. Ao serviço da "La Roja" conquistou um Campeonato Europeu e foi peça chave no título Olímpico de 2024, com seis golos e duas assistências no torneio.

O médio-ofensivo espanhol é a segunda baixa confirmada dos atuais campeões europeus, juntando-se a Ander Barrenetxea, da Real Sociedad. Os espanhóis, apontados por muitos como favoritos ao título mundial, têm uma longa lista de jogadores que vão chegar às américas ainda a recuperar de lesão.

Lamine Yamal, Mikel Merino e Nico Williams, fundamentais na conquista do Euro 2024, vão voltar a jogar já durante o Mundial, enquanto Rodri e Fabián Ruíz têm realizado os primeiros jogos depois de períodos de indisponibilidade física.

Sem Fermín, abre-se uma vaga na lista espanhola, com Gavi (Barcelona) e Alberto Moleiro (Villarreal) a configurarem-se como os nomes mais prováveis a ocupar o lugar.

O selecionador, Luís de la Fuente, anuncia a lista final na próxima segunda-feira, dia 25 de maio.

