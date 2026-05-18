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- 18 mai, 2026
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Futebol Internacional
Neymar é substituído por engano na véspera da convocatória para o Mundial
18 mai, 2026 - 14:00 • Redação
O internacional brasileiro protestou a decisão, mas a troca não foi revertida. Carlo Ancelotti anuncia esta segunda-feira a lista do Brasil para o Mundial.
Na véspera do anúncio dos convocados da seleção brasileira para o Mundial, Neymar viveu uma noite insólita no regresso ao campeonato brasileiro.
Numa altura em que o Brasil vive um intenso debate acerca da sua possível chamada à seleção, Neymar via a partida com o Coritiba como a derradeira oportunidade de conquistar o lugar no Mundial.
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O jogo não começou da melhor maneira para a equipa da casa. Com golos de Breno Lopes (2) e Josué, o Coritiba chegou a uma vantagem de três golos ainda antes do intervalo e Neymar assinava uma exibição pouco conseguida.
A segunda parte seria a última oportunidade de mostrar que ainda é uma opção válida para Carlo Ancelotti, mas um momento insólito acabou por tirar Neymar de campo.
Aos 65 minutos, Neymar queixou-se do gémeo e saiu de campo para receber assistência da equipa médica.
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Nesse momento, o treinador do Santos decidiu mexer e colocar mais um elemento ofensivo em campo, para tentar reverter a desvantagem de três golos. A equipa de arbitragem interpretou que a substituição seria uma troca de avançados e subiu o placar com a indicação do número 10.
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Na verdade quem deveria ter saído era Escobar, camisola 31, tendo sido entregue um papel com essa indicação ao quarto árbitro.
Neymar percebeu imediatamente o erro e tentou voltar ao terreno de jogo, chegando mesmo a mostrar ao árbitro a folha de substituição, onde constava o nome de Escobar.
Apesar dos protestos, a substituição acabou por manter-se válida, já que o jogo já havia sido retomado. Neymar abandonou definitivamente a partida e viu o cartão amarelo por protestos.
Nas redes sociais, o Santos confirmou o erro e apontou responsabilidades ao quarto árbitro, que terá confundido os números durante a substituição. O resultado não se alterou até ao final da partida.
Após a polémica, Neymar fica a aguardar a lista de Carlo Ancelotti, conhecida esta segunda-feira, para saber se participa no seu quarto campeonato do Mundo.
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