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Futebol Internacional
Depois de 10 anos e 20 títulos, Guardiola está mesmo de saída do City
19 mai, 2026 - 10:58 • Redação
Enzo Maresca, ex-adjunto de Guardiola, é apontado como o substituto do treinador catalão.
Pep Guardiola vai abandonar o Manchester City no final da temporada, segundo a imprensa inglesa. O treinador catalão sai após 10 épocas à frente do clube e, segundo o "The Guardian", já informou os jogadores da decisão depois das fugas de informação antes do jogo final da época, que o terão deixado insatisfeito.
Durante a década em que esteve à frente dos ingleses conquistou 20 títulos, incluindo uma Liga dos Campeões e seis Premier Leagues. O último troféu foi conquistado no passado sábado, quando o Manchester City bateu o Chelsea por 1-0 na final da FA Cup.
Até ao final da época ainda pode ganhar a sétima Premier League, mas é improvável que o título desta época escape ao Arsenal.
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No comando dos cityzens comandou os portugueses João Cancelo, Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva.
O substituto de Guardiola deverá ser Enzo Maresca. O italiano foi adjunto de Guardiola no City na temporada 2022/2023, quando conquistaram a Liga dos Campeões, tendo trabalhado na formação do clube inglês em épocas anteriores.
Maresca conquistou o Mundial de Clubes ao serviço do Chelsea, antes de ser despedido em janeiro deste ano e foi o responsável pela subida do Leicester em 2023/2024.
O anúncio da saída de Guardiola e a contratação de Maresca devem apenas ocorrer após o último jogo da temporada.
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