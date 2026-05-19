  • Bola Branca 18h16
  • 18 mai, 2026
Mundial 2026

Florian Grillitsch na lista de Rangnick para o Mundial: conheça os 26 da Áustria

19 mai, 2026 - 10:45 • Lusa

O médio do Sporting de Braga Florian Grillitsch integra a lista de 26 convocados da Áustria para o Campeonato do Mundo de futebol de 2026, anunciou hoje a federação austríaca, que está inserida no Grupo J.

"Trabalhámos intensamente na composição do plantel ao longo da última semana. Certamente houve alguns casos que não foram tão fáceis de decidir. Principalmente, no que toca à zona central da defesa", realçou o selecionador Ralf Rangnick, citado no site oficial da federação daquele país.

Florian Grillitsch, de 30 anos, conta com 59 internacionalizações pela Áustria e, depois de ter marcado presença nos Europeus de 2020 e 2024, vai estrear-se num Mundial. Na presente temporada, o médio somou 36 encontros e três golos pelo Sporting de Braga.

"No fim, decidimos com base no que já sabíamos e no que é necessário para um torneio assim, que dura mais. Queremos chegar o mais longe possível no Mundial. Tentámos convocar os melhores, mas também aqueles que são mais indicados para a forma como jogamos", acrescentou Rangnick.

A lista final da seleção austríaca, que está no Grupo J e tem como adversários Jordânia, Argélia e a campeã Argentina, aparece sem surpresas de última hora, uma vez que os 26 eleitos já faziam parte do grupo de trabalho que, em março, venceu os testes de preparação contra Gana (5-1) e Coreia do Sul (1-0).

Do total de convocados, mais de metade dos jogadores atuam na Alemanha (14).

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Patrick Pentz (Bröndby, Din), Alexander Schlager (Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Plzen, Che).

- Defesas: David Affengruber (Elche, Esp), David Alaba (Real Madrid, Esp), Kevin Danso (Tottenham, Ing), Marco Friedl (Werder Bremen, Ale), Philipp Lienhart (Friburgo, Ale), Phillipp Mwene (Mainz, Ale), Stefan Posch (Mainz, Ale), Alexander Prass (Hoffenheim, Ale) e Michael Svoboda (Veneza, Ita).

- Médios: Christoph Baumgartner (Leipzig, Ale), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund, Ale), Florian Grillitsch (Sporting de Braga, Por), Konrad Laimer (Bayern Munique, Ale), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, Ale), Xaver Schlager (Leipzig, Ale), Romano Schmid (Werder Bremen, Ale), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Siwald (Leipzig, Ale), Paul Wanner (PSV Eindhoven, Hol) e Patrick Wimmer (Wolfsburgo, Ale).

- Avançados: Marko Arnautovic (Estrela Vermelha, Ser), Michael Gregoritsch (Augsburgo, Ale) e Sasa Kaladajdzic (LASK Linz).

