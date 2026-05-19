Ivanovic na lista de reservas da Croácia para o Mundial

O avançado do Benfica Franjo Ivanovic é um dos sete jogadores da lista de reservas da Croácia para o Mundial 2026, cuja convocatória integra as principais referências do futebol croata, entre os quais o médio Luka Modric.

Ivanovic, de 22 anos, poderá ser chamado pelo selecionador Zlatko Dalic, em caso de indisponibilidade de algum dos 26 futebolistas que integram a lista principal, na qual se destaca Modric, de 40 anos, que se prepara para participar pela quinta vez no Campeonato do Mundo.

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Modric fraturou um osso da face em abril, mas deve estar apto para representar a Croácia, finalista vencida em 2018 e terceira classificada em 2022, no jogo de estreia no Grupo L da edição deste ano, em 17 de junho, com a Inglaterra, antes de defrontar o Panamá e o Gana, em 23 e 27 de junho, respetivamente.

Além do veterano médio, Zlatko Dalic convocou outros nomes sonantes do futebol croata, como o defesa Josko Gvardiol, os médios Mateo Kovacic e Mario Pasalic e os avançados Ivan Perisic (que marcou nas últimas três fases finais), Andrej Kramaric, Ante Budimir e Marco Pasalic.

A fase final do Mundial 2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México. A seleção portuguesa também está qualificada e vai disputar o Grupo K, em conjunto com com Colômbia, Uzbequistão e Congo.