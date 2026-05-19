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O plano de Arteta chega à fase quatro. Arsenal sagra-se campeão inglês

19 mai, 2026 - 21:25 • Eduardo Soares da Silva

Empate do Manchester City confirma título da equipa de Viktor Gyokeres e Mikel Arteta. 22 anos depois, os "gunners" voltam a ser campeões.

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Quando assumiu o cargo de treinador do Arsenal em 2019, Mikel Arteta traçou um plano em cinco passos para devolver os "gunners" aos títulos. Esta terça-feira, dá um passo em frente ao assegurar o título de campeão inglês, 22 anos depois do último.

O Manchester City estava obrigado a vencer na visita ao Bournemouth, na 37ª e penúltima jornada, para manter viva a esperança de ainda conquistar a Premier League.

No entanto, os "cherries" tinham outros planos, até porque um empate confirmaria o apuramento europeu e uma vitória mantém a equipa da Andoni Iraoli na luta pela Liga dos Campeões.

O avançado francês Eli Junior Kroupi, revelação da Premier League e que rejeitou a seleção portuguesa, foi o herói do Bournemouth e do Arsenal ao abrir o marcador, aos 39 minutos. Aos 95 minutos, Erling Haaland marcou o golo do empate, mas o City já não conseguiu a reviravolta.

O apito final trouxe conclusão às contas do título e arrancou as celebrações em Londres, com o Arsenal confirmar a conquista do título no sofá. Os "gunners" lideraram durante praticamente toda a temporada, mas perderam pontos nos últimos dois meses, permitindo a reaproximação do Manchester City.

Arteta chegou em 2019 ao Arsenal, depois de ter sido adjunto de Guardiola precisamente nos "citizens". Enquanto jogador, chegou a ser capitão dos "gunners", clube pelo qual jogou entre 2012 e 2016.

O Arsenal conquistou vários títulos na década de 90 e no início do século, com Arsène Wenger no comando técnico, mas desde o título invencível em 2004 que não conquistavam a Premier League.

Quando foi contratado, Arteta traçou um plano em cinco passos para devolver o clube ao topo: resolver os problemas do balneário, reconstruir a base da equipa, voltar a lutar por títulos, conquistar títulos importantes e, por último, criar uma hegemonia.

Esta terça-feira, os gunners atingem a quarta fase do plano do treinador basco e podem ainda juntar outro capítulo de glória, se vencerem a Liga dos Campeões pela primeira vez no final deste mês.

Viktor Gyokeres, ex-Sporting, é uma das figuras deste Arsenal. É, também, o melhor marcador com 21 golos apontados.

Os avançados Bukayo Saka, Eze, Martinelli, os médios Zubimendi e Declan Rice, os defesas William Saliba e Gabriel Magalhães e o guarda-redes David Raya são algumas das principais figuras de um Arsenal que, a partir desta noite, recupera o título de campeão inglês.

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