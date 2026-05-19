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Southampton expulso da final que dá acesso à Premier League por espiar adversário

19 mai, 2026 - 20:32

Middlesbrough é repescado e vai disputar o acesso à primeira divisão frente ao Hull City. "Saints" são castigados também com uma dedução de quatro pontos, válida em 2026/27.

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O Southampton foi expulso da final do "play-off" de acesso à Premier League, depois de um funcionário do clube ter sido apanhado a espiar o Middlesbrough, adversário das meias-finais que agora é repescado para disputar o jogo decisivo de acesso à primeira divisão.

A EFL, organização que gere o Championship, segundo escalão do futebol inglês, decidiu expulsar os "Saints" da final que dá acesso à Premier League.

Um funcionário do clube foi apanhado pelo Middlesbrough a espiar a equipa rival na meia-final dos "play-offs". Uma investigação levou o clube a assumir que tinham também espiado o Oxford United e Ipswich Town.

Para lá da expulsão, os "saints" começaram o Championship na próxima época com uma dedução de quatro pontos.

Segundo a BBC, o clube do sul de Inglaterra vai recorrer da decisão.

O Southampton não venceu nenhum dos três jogos em que admitiu ter espiado o adversário: perdeu 2-1 em Oxford, empatou 2-2 na receção ao Ipswich e empatou, sem golos, frente ao Middlesbrough.

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De acordo com a EFL, a decisão "envia uma mensagem clara para o futuro em relação à integridade e conduta dos clubes."

Em 2019, o treinador Marcelo Bielsa, na altura no Leeds United, assumiu que espiava todas as equipas do Championship. Na altura, o clube teve de pagar uma multa de 200 mil libras.

Ainda sem decisão sobre o recurso dos "saints", a final do Championship está marcada para as 16h30 deste sábado, entre Hull City e Middlesbrough.

O Middlesbrgouth é um dos históricos do futebol inglês, mas desde 2016/17 que não disputa a Premier League. Já o Hull procura somar uma sexta participação depois da última, em 2016/17.

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