Southampton expulso da final que dá acesso à Premier League por espiar adversário

O Southampton foi expulso da final do "play-off" de acesso à Premier League, depois de um funcionário do clube ter sido apanhado a espiar o Middlesbrough, adversário das meias-finais que agora é repescado para disputar o jogo decisivo de acesso à primeira divisão.

A EFL, organização que gere o Championship, segundo escalão do futebol inglês, decidiu expulsar os "Saints" da final que dá acesso à Premier League.

Um funcionário do clube foi apanhado pelo Middlesbrough a espiar a equipa rival na meia-final dos "play-offs". Uma investigação levou o clube a assumir que tinham também espiado o Oxford United e Ipswich Town.

Para lá da expulsão, os "saints" começaram o Championship na próxima época com uma dedução de quatro pontos.

Segundo a BBC, o clube do sul de Inglaterra vai recorrer da decisão.

O Southampton não venceu nenhum dos três jogos em que admitiu ter espiado o adversário: perdeu 2-1 em Oxford, empatou 2-2 na receção ao Ipswich e empatou, sem golos, frente ao Middlesbrough.