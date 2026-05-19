Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 18 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Uma lista para português ver: RD Congo anuncia convocados para o Mundial

19 mai, 2026 - 11:00 • Redação

A seleção congolesa é a primeira adversária da equipa dos comandados de Roberto Martínez.

A+ / A-

O selecionador da RD Congo anunciou esta segunda-feira os 26 eleitos que vão defender a seleção africana no Mundial. Entre os escolhidos estão alguns nomes bem conhecidos do público português.

Chancel Mbemba (ex-FC Porto) é o capitão de equipa e está sem surpresas na lista Sebastien Desabre. O defesa atuou pelos dragões durante quatro temporadas, entre 18/19 e 21/22, e somou nove golos em 148 partidas. Durante o período em que esteve na invicta conquistou cinco troféus, incluindo dois Campeonatos e duas Taças de Portugal.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

Também Simon Banza (ex-SC Braga e Famalicão) passou em terras lusas. Chegou a Portugal em 2021/2022, por empréstimo do Lens, e marcou 17 golos em 33 partidas ao serviço dos famalicenses. Nas duas épocas seguintes atuou pelos guerreiros, onde fez 90 jogos. Anotou 37 golos e fez ainda 14 assistências, antes de ser emprestado ao Trabzonspor, da Turquia.

Brian Cipenga é o outro nome que fez carreira em Portugal. O extremo fez formação no Boavista e atuou a nível sénior pelo Freamunde, SC Ideal, Anadia, Länk Vilaverdense e Paços de Ferreira. Foi ao serviço dos castores que registou a sua melhor época em Portugal, com quatro golos e três assistências, antes de rumar ao Castellón.

Longe de ser uma seleção recheada de estrelas, a convocatória congolesa inclui também alguns jogadores que competem nas melhores ligas do mundo. Wissa (Newcastle), Bakambu (Betis) e Wan-Bissaka (West Ham), são alguns dos jogadores que podem causar incómodos à seleção nacional.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta é a segunda participação da RD Congo em Campeonatos do Mundo, depois da presença em 1974, ainda com a nomenclatura de Zaire.

O jogo com a seleção portuguesa realiza-se na jornada inaugural, no dia 17 de junho, pelas 18H, em Houston.

Os 26 convocados:

Guarda-Redes: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Defesas: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Médios: Theo Bongonda (Spartak Moscow), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland).

Avançados: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 18 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)