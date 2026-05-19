Mundial 2026
Uma lista para português ver: RD Congo anuncia convocados para o Mundial
19 mai, 2026 - 11:00 • Redação
A seleção congolesa é a primeira adversária da equipa dos comandados de Roberto Martínez.
O selecionador da RD Congo anunciou esta segunda-feira os 26 eleitos que vão defender a seleção africana no Mundial. Entre os escolhidos estão alguns nomes bem conhecidos do público português.
Chancel Mbemba (ex-FC Porto) é o capitão de equipa e está sem surpresas na lista Sebastien Desabre. O defesa atuou pelos dragões durante quatro temporadas, entre 18/19 e 21/22, e somou nove golos em 148 partidas. Durante o período em que esteve na invicta conquistou cinco troféus, incluindo dois Campeonatos e duas Taças de Portugal.
Também Simon Banza (ex-SC Braga e Famalicão) passou em terras lusas. Chegou a Portugal em 2021/2022, por empréstimo do Lens, e marcou 17 golos em 33 partidas ao serviço dos famalicenses. Nas duas épocas seguintes atuou pelos guerreiros, onde fez 90 jogos. Anotou 37 golos e fez ainda 14 assistências, antes de ser emprestado ao Trabzonspor, da Turquia.
Brian Cipenga é o outro nome que fez carreira em Portugal. O extremo fez formação no Boavista e atuou a nível sénior pelo Freamunde, SC Ideal, Anadia, Länk Vilaverdense e Paços de Ferreira. Foi ao serviço dos castores que registou a sua melhor época em Portugal, com quatro golos e três assistências, antes de rumar ao Castellón.
Longe de ser uma seleção recheada de estrelas, a convocatória congolesa inclui também alguns jogadores que competem nas melhores ligas do mundo. Wissa (Newcastle), Bakambu (Betis) e Wan-Bissaka (West Ham), são alguns dos jogadores que podem causar incómodos à seleção nacional.
Esta é a segunda participação da RD Congo em Campeonatos do Mundo, depois da presença em 1974, ainda com a nomenclatura de Zaire.
O jogo com a seleção portuguesa realiza-se na jornada inaugural, no dia 17 de junho, pelas 18H, em Houston.
Os 26 convocados:
Guarda-Redes: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).
Defesas: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).
Médios: Theo Bongonda (Spartak Moscow), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland).
Avançados: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).
