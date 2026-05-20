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A febre dos cromos do Mundial está a causar burlas, alerta o Portal da Queixa

20 mai, 2026 - 18:27 • Redação*

O entusiasmo com a caderneta do Mundial tem causado a rotura de stock em vários pontos do país. Os consumidores procuram alternativas online, mas nem sempre encontram sites fidedignos.

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À medida que o entusiasmo em volta da caderneta do Mundal cresce, surgem cada vez mais tentativas de burlas associadas aos cromos. A falta de saquetas nas papelarias e supermercados leva aos consumidores a procurarem os cromos online, o que pode não ser seguro.

O Portal da Queixa revelou esta quarta-feira que já recebeu mais de 60 reclamações relativas a esquemas fraudulentos envolvendo os cromos do Mundial. Entre as burlas conhecidas encontram-se encomendas que nunca chegaram, taxas adicionais surpresa e até mesmo taxas de desalfandegamento.

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Os relatos evidenciam alguns padrões de burla, como ausência de comprovativo de transferência ou uma entidade de pagamento diferente da Panini. Muitos destes sites são promovidos nas redes sociais.

Além das queixas relativas a burlas, aumentaram também as reclamações acerca dos cromos da Panini. A qualidade dos autocolantes é posta em causa várias vezes, incluindo o tamanho dos cromos e a sua colorização.

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A plataforma apela à atenção dos consumidores relativamente a sites suspeitos e a preços demasiados apelativos.

"Num momento em que o entusiasmo em torno do Mundial mobiliza milhares de consumidores, é fundamental garantir que a experiência de compra é feita com segurança. Sendo um esquema em crescimento, aconselhamos os consumidores a consultar sempre plataformas de reputação online antes de efetuarem qualquer compra”, adverte Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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