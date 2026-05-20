Atenção: há burlões a aproveitar a "febre" dos cromos do Mundial 2026

À medida que o entusiasmo em volta da caderneta do Mundial 2026 cresce, surgem cada vez mais tentativas de burlas associadas aos cromos. A falta de saquetas para venda nas papelarias e supermercados leva os consumidores a procurarem comprar conjuntos online, o que nem sempre é seguro. O Portal da Queixa revelou esta quarta-feira que já recebeu mais de 60 reclamações relativas a esquemas fraudulentos envolvendo a coleção de autocolantes para o próximo campeonato do mundo de futebol. Entre as burlas conhecidas figuram encomendas que nunca chegaram, taxas de desalfandegamento ou outras "surpresas" adicionais. A plataforma apela à atenção dos consumidores relativamente a sites suspeitos e a preços demasiados apelativos.

Os relatos já conhecidos dão conta de alguns padrões a ter em conta para se evitar uma burla: se não for fornecido comprovativo de transferência, por exemplo, ou se a entidade de pagamento for diferente da da Panini, é melhor desconfiar. Muitos dos sites considerados fraudulentos são promovidos das redes sociais, o que também deve aumentar o nível de alerta dos colecionadores. "Num momento em que o entusiasmo em torno do Mundial mobiliza milhares de consumidores, é fundamental garantir que a experiência de compra é feita com segurança. Sendo um esquema em crescimento, aconselhamos os consumidores a consultar sempre plataformas de reputação online antes de efetuarem qualquer compra”, adverte Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa.