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Atenção: há burlões a aproveitar a "febre" dos cromos do Mundial 2026

20 mai, 2026 - 18:27 • Redação*

O entusiasmo com a caderneta do Mundial tem causado rotura de stock em vários pontos do país. Os consumidores procuram alternativas online, mas nem sempre encontram sites fidedignos.

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À medida que o entusiasmo em volta da caderneta do Mundial 2026 cresce, surgem cada vez mais tentativas de burlas associadas aos cromos. A falta de saquetas para venda nas papelarias e supermercados leva os consumidores a procurarem comprar conjuntos online, o que nem sempre é seguro.

O Portal da Queixa revelou esta quarta-feira que já recebeu mais de 60 reclamações relativas a esquemas fraudulentos envolvendo a coleção de autocolantes para o próximo campeonato do mundo de futebol. Entre as burlas conhecidas figuram encomendas que nunca chegaram, taxas de desalfandegamento ou outras "surpresas" adicionais.

A plataforma apela à atenção dos consumidores relativamente a sites suspeitos e a preços demasiados apelativos.

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Os relatos já conhecidos dão conta de alguns padrões a ter em conta para se evitar uma burla: se não for fornecido comprovativo de transferência, por exemplo, ou se a entidade de pagamento for diferente da da Panini, é melhor desconfiar. Muitos dos sites considerados fraudulentos são promovidos das redes sociais, o que também deve aumentar o nível de alerta dos colecionadores.

"Num momento em que o entusiasmo em torno do Mundial mobiliza milhares de consumidores, é fundamental garantir que a experiência de compra é feita com segurança. Sendo um esquema em crescimento, aconselhamos os consumidores a consultar sempre plataformas de reputação online antes de efetuarem qualquer compra”, adverte Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa.

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Além das queixas relativas a burlas, aumentaram também as reclamações acerca dos cromos propriamente ditos: há quem se queixe da qualidade dos autocolantes, incluindo o tamanho dos mesmos e a sua colorização. Resta saber se, pelo caminho, alguém também se queixará da quantidade de jogadores não convocados para este Mundial que viraram "intrusos" na caderneta...

No entretanto, e caso não haja saquetas à venda na sua região e não queira arriscar compras online em sites duvidosos (ou não queira gastar tanto dinheiro em cromos), o 48K da Renascença deixa uma alternativa: fazer a caderneta virtual.

[Notícia atualizada às 160h1 de 21 de maio de 2026]

*texto editado por Hugo Tavares da Silva e Daniela Espírito Santo

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