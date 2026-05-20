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Cruzeiro de Artur Jorge empata na visita ao Boca Juniors

20 mai, 2026 - 08:16 • Inês Braga Sampaio

Cruzeiro passa a somar oito pontos e sobe ao primeiro lugar do grupo da Libertadores, com mais um ponto que o Boca e que o Universidad Católica, que tem menos um jogo.

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O Cruzeiro, treinado pelo português Artur Jorge, subiu à liderança, à condição, do Grupo D da Taça Libertadores, com um empate, por 1-1, no terreno dos argentinos do Boca Juniors, esta quarta-feira.

Miguel Merentiel adiantou os argentinos, aos 14 minutos, mas Fagner empatou para a equipa do treinador português aos 53 minutos.

Gerson foi expulso ao minuto 67, deixando o Cruzeiro reduzido a dez jogadores, contudo, os brasileiros conseguiram segurar o empate e levar um ponto da Bombonera.

Com este resultado, o Cruzeiro passa a somar oito pontos e sobe ao primeiro lugar, com mais um ponto que o Boca, segundo classificado, e o Universidad Católica (Chile), que tem menos um jogo. Em quarto está o Barcelona de Guayaquil, do Equador, com três pontos.

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