FIFA "está a monitorizar" surto de ébola na RD Congo

A FIFA "está ciente e a monitorizar" o surto de ébola na República Democrática do Congo, país cuja seleção vai defrontar Portugal na primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2026 masculino.

Em comunicado, a FIFA garante que se encontra "em comunicação estreita" com a Federação de Futebol da RD Congo, "para garantir que a equipa é informada de todas as orientações médicas e de segurança".

"A FIFA continua a trabalhar com os governos dos três países anfitriões do Mundial 2026, incluindo o Departamento de Estado, o CDC [Centro de Controlo e Prevenção de Doenças] e o Departamento de Segurança Interna dos EUA, a Secretaria de Saúde do México e a Agência de Saúde Pública do Canadá, bem como a Organização Mundial de Saúde [OMS], para garantir um torneio seguro e protegido, já que a saúde de todos os indivíduos envolvidos continua a ser a prioridade da FIFA", pode ler-se.

De acordo com uma declaração na televisão nacional do ministro da Saúde congolês, na segunda-feira, o surto do vírus ébola estará na origem da morte de pelo menos 131 pessoas, havendo 513 casos suspeitos.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou como emergência de saúde pública de importância internacional a atual epidemia de ébola na África Central, antes de convocar o comité de emergência, pela escala e velocidade de propagação da doença.



Na terça-feira, Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos portugueses que evitem a "realização de viagens não essenciais" à RD Congo.

Os EUA impuseram uma proibição de viagem a RD Congo, Uganda e Sudão do Sul, devido à epidemia de ébola. Vão permitir a entrada da seleção congolesa no país, para disputar o Mundial, no entanto, esta exceção às restrições impostas não se estende a adeptos.