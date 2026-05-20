Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Marca de cerveja incentiva adeptos a usar voluntariado para assistir ao Mundial

20 mai, 2026 - 16:47 • Daniela Espírito Santo

Espreitar um jogo de futebol em horário laboral sem faltar ao trabalho? Empresa sugere que norte-americanos aproveitem dias de voluntariado pago para ajudar a comunidade enquanto apoiam a sua seleção.

A+ / A-

A marca de cervejas Heineken criou uma campanha inusitada para incentivar os adeptos norte-americanos a verem os jogos das respetivas seleções durante o próximo Mundial de futebol.

Num país onde a cultura futebolística não parece, à partida, similar à europeia (pelo menos no que diz respeito ao que os norte-americanos chamam de 'soccer'), a marca decidiu incentivar os maiores fãs a usarem um benefício pouco conhecido concedido pelas empresas, os dias pagos para voluntariado, para "fugirem" ao trabalho para verem os jogos enquanto, em simultâneo, ajudam a comunidade local.

Como muitos dos jogos do próximo Mundial vão acontecer durante o horário típico de trabalho naquele país, muitos adeptos poderão ter problemas para ver as partidas, tendo de recorrer, diz a empresa, a medidas criativas para ver um jogo às escondidas dos chefes. Perante este problema, a marca oferece uma solução: os "Heineken Fan Volunteers", um programa onde se aproveitam os "volunteer time off", ou dias pagos para fazer voluntariado, uma modalidade normalmente adicionada aos contratos nos EUA mas raramente utilizada.

Quem se inscrever no programa poderá ter acesso a uma lista de oportunidades de voluntariado legítimas, que vão acontecer perto de locais onde os jogos vão ser transmitidos. Assim, enquanto assistem, podem, por exemplo, ajudar a preparar refeições em cantinas sociais ou limpar zonas verdes ou praias.

Ao anunciar a iniciativa nas redes sociais, a empresa garante que toda a gente fica a ganhar: os voluntários, porque ajudam a comunidade, vêem o jogo e fazem novos amigos; a comunidade, que recebe ajuda, e as empresas, que não terão empregados a fingir que trabalham enquanto vêem partidas de futebol à socapa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)