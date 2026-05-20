Marca de cerveja incentiva adeptos a usar voluntariado para assistir ao Mundial

Num país onde a cultura futebolística não parece, à partida, similar à europeia (pelo menos no que diz respeito ao que os norte-americanos chamam de 'soccer'), a marca decidiu incentivar os maiores fãs a usarem um benefício pouco conhecido concedido pelas empresas, os dias pagos para voluntariado, para "fugirem" ao trabalho para verem os jogos enquanto, em simultâneo, ajudam a comunidade local.

A marca de cervejas Heineken criou uma campanha inusitada para incentivar os adeptos norte-americanos a verem os jogos das respetivas seleções durante o próximo Mundial de futebol.

Como muitos dos jogos do próximo Mundial vão acontecer durante o horário típico de trabalho naquele país, muitos adeptos poderão ter problemas para ver as partidas, tendo de recorrer, diz a empresa, a medidas criativas para ver um jogo às escondidas dos chefes. Perante este problema, a marca oferece uma solução: os "Heineken Fan Volunteers", um programa onde se aproveitam os "volunteer time off", ou dias pagos para fazer voluntariado, uma modalidade normalmente adicionada aos contratos nos EUA mas raramente utilizada.

Quem se inscrever no programa poderá ter acesso a uma lista de oportunidades de voluntariado legítimas, que vão acontecer perto de locais onde os jogos vão ser transmitidos. Assim, enquanto assistem, podem, por exemplo, ajudar a preparar refeições em cantinas sociais ou limpar zonas verdes ou praias.

Ao anunciar a iniciativa nas redes sociais, a empresa garante que toda a gente fica a ganhar: os voluntários, porque ajudam a comunidade, vêem o jogo e fazem novos amigos; a comunidade, que recebe ajuda, e as empresas, que não terão empregados a fingir que trabalham enquanto vêem partidas de futebol à socapa.