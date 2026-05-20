"O norte de Londres está ao rubro". Boa Morte festeja o fim do "deserto" no Arsenal

Foram mais de duas décadas de deserto para o lado vermelho do norte da capital inglesa. Mas, como cada deserto tem o seu oásis, chegou o tempo do Arsenal matar a sede de campeonatos. Agora, "o norte de Londres está ao rubro". A frase é do "adepto" Luís Boa Morte, antigo jogador do Arsenal que, em entrevista a Bola Branca, não consegue disfarçar o sorriso na voz. "Isto é um momento quase único. O clube estava há 22 anos sem ganhar a liga. É muito tempo e muitos bons treinadores já estiveram lá e tentaram, mas nunca conseguiram o que o Arteta conseguiu", aponta. Foi no final do ano de 2019 que Mikel Arteta deixou de ser adjunto de Guardiola e voltou a uma casa que conhecia com a missão de, enquanto treinador principal, fazer ribombar os canhões do norte de Londres. Desde a primeira entrevista aos canais do clube, o basco definiu o mantra do seu Arsenal: "Trust the process" ("Confiem no processo"). "O Guardiola é que estava certo. Quando se falava da ida do Arteta para o Arsenal, sempre disse que não lhe cortava as pernas, mas também disse que, se acontecesse, ia complicar muito a vida ao Manchester City. E aconteceu. Logo quando entrou, ganhou a Taça ao City", recorda Luís Boa Morte a Bola Branca. Sol que demorou tão pouco tempo a brilhar como a pôr-se. Depois veio o "deserto", como lhe chama o antigo avançado internacional português. As duas Supertaças conquistadas (2020/21 e 2023/24) não são de desvalorizar, mas o tal processo em andamento não se transformaria em obra feita com a conquista de um "qualquer" troféu.

O "bom futebol" e as peças que faltavam De há três temporadas para esta, o Arsenal "bloqueou" no segundo lugar. O processo não se alimenta de ser o primeiro dos últimos e, muito menos, dos elogios que se multiplicaram ao estilo de jogo implementado por Arteta no Emirates. A crítica adensou-se e os que confiavam no processo, colocaram-no em causa. A expressão "Arteta Out" ganhava adeptos com a mesma velocidade que o Arsenal acabava atrás do campeão. Mantendo o processo, estava na hora de afinar algo. Falar do Arsenal esta temporada é falar de bolas paradas e, mais concretamente, de cantos. Até ao jogo com Burnley, o Arsenal marcou 18 golos de canto, um recorde na principal divisão inglesa. Os golos bonitos e trabalhados transformaram-se em contas matemáticas e os resultados, outrora mais avolumados, encurtaram. Os que elogiaram no passado, criticam o presente e o houve quem apelidasse o estilo de jogo de Arteta de "anti-futebol". "Gostamos de associar bom futebol a vitórias e vice-versa, mas temos que perceber que, às vezes, não há só o jogar bem. Houve alturas em que o Arsenal jogou bem e outras em que, de facto, não esteve tão bem, mas conseguiu vencer vários jogos", explica Boa Morte. Os adeptos rapidamente esquecem os bocejos ao ver a própria equipa jogar quando sentem o peso dos pontos acumulados e, no final, com ou sem "bom futebol", acabou o deserto de 22 anos e o processo "materializou-se". "Foi transformando a equipa à sua maneira. E também teve apoio da estrutura. Ele ganhou dois títulos em seis anos. Não é em todos os clubes que há a hipótese de continuarmos sem ganhar. Ele teve a visão e agora materializou-se", sublinha o antigo gunner.

Para Luís Boa Morte, os reforços desta época tiveram peso e um em particular, que conhece bem. "Nos últimos anos teve o Odegaard, mas quando não estava presente, ou não estava num momento de forma mais propício, a equipa caiu um bocado. Este ano, a chegada do Eze ajudou muito o Arsenal", reconhece. Eberechi Eze protagonizou um dérbi londrino fora do relvado. Quando tudo levava a querer que reforçasse o Tottenham, o antigo jogador do Crystal Palace não olhou para trás quando recebeu a chamada do clube de infância. Teve direito a música dos adeptos do Arsenal e, desde cedo, fez o Emirates sonhar. "Foi um miúdo que tive nos sub-13 e sub-14 do Fulham. Vê-lo ganhar com o Arsenal... fico bastante contente. Já era assim quando era sub-14, um jogador muito introvertido. Só falava com os treinadores quando falavam com ele, era muito tímido, muito envergonhado. Quando viajávamos para os torneios, ele estava sempre no cantinho dele. Sempre foi assim", partilha Boa Morte com Bola Branca. Gyokeres como Boa Morte Um dos reforços mais sonantes e aguardados foi Viktor Gyokeres. O rei dos golos durante duas épocas em Portugal era a maior esperança dos adeptos do Arsenal para dar a volta ao persistente segundo lugar. Cedo começaram as críticas e as dúvidas sobre a aparente desconexão entre as características do sueco e o estilo de jogo do Arsenal. No final, Gyokeres (14 golos) acabou longe Haaland (27 golos) na tabela dos maiores artilheiros da Premier League, mas pouco importa para Boa Morte, que não esconde que também foi dos que duvidou. "Sem dúvida que fomos muito críticos quanto ao estilo de jogo do Gyokeres e como encaixava no Arsenal. Podemos criticar, podemos ser treinadores de bancada e até podemos escrever livros, mas a verdade é que, no primeiro ano, chegou ao Arsenal e ganhou o campeonato. O resto é conversa", remata.