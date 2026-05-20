O troféu Unai Emery. Aston Villa despacha Friburgo e vence a Liga Europa

20 mai, 2026 - 23:38 • Eduardo Soares da Silva

Treinador basco vence a competição pela quinta vez na carreira, um recorde absoluto na prova. Ingleses venceram por 3-0 e conquistam o quarto troféu europeu.

O Aston Villa conquistou a Liga Europa após bater os alemães do Friburgo, por 3-0, na final em Istambul.

Os "villains" praticamente resolveram a final num espaço de menos de dez minutos. Em cima do intervalo, aos 41 minutos, Tielemans rematou de primeira após receber um cruzamento da esquerda, completando uma jogada orquestrada num canto.

Nos descontos, minutos depois, o argentino Buendia marcou o golo da noite, ao colocar a bola, de fora da área, no ângulo da baliza.

O Friburgo, que eliminou o SC Braga na meia-fnal, tentou reagir, mas a machadada final veio aos 58 minutos, por Morgan Rogers.

É o quarto troféu internacional na história do Aston Villa, que venceu a Liga dos Campeões em 1982, a Supertaça Europeia do mesmo ano e a Taça Intertoto em 2001.

Emery, o senhor "Liga Europa"

O treinador basco da equipa de Birmingham prolonga um registo histórico na Liga Europa: venceu o troféu pela quinta vez.

Conquistou-o pela primeira vez a prova em 2014 pelo Sevilha, na final frente ao Benfica. E seguiram-se mais duas vitórias nos anos que se seguiram pelo mesmo clube.

Depois de passagens pelo Paris Saint-Germain e Arsenal, Emery deu um passo atrás e conquistou o mesmo troféu com o Villarreal.

Fá-lo agora pelo Aston Villa, na quarta época que orienta o clube inglês. O Villa tem também já confirmado o "top-5" e o regresso à Champions, que de qualquer modo ficaria confirmado com a conquista desta noite.

