- Bola Branca 12h44
- 20 mai, 2026
-
Mundial 2026
Quem está e quem não está na caderneta da Panini? Investigámos os intrusos
20 mai, 2026 - 12:55 • Redação*
A menos de um mês do início do Mundial, a febre dos cromos está em alta. Numa altura em que as equipas selecionam os convocados, as imprecisões da Panini vão dando que falar. A marca italiana acertou na totalidade dos cromos em oito das 19 seleções que já anunciaram os eleitos.
Na antecâmara dos Mundiais já é tradição a Panini lançar a caderneta oficial da competição. Também já faz parte da tradição que alguns dos jogadores escolhidos pela empresa italiana falhem o torneio, assim como alguns dos convocados não terem o respetivo cromo.
Isto faz com que a caderneta não seja um reflexo real da competição.
Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli
De modo a ter a caderneta pronta a tempo do Mundial, a Panini começa a produzi-la meses antes do início da prova, o que a obriga a fazer escolhas antes mesmo dos técnicos das seleções.
A Panini escolhe, por seleção, 18 jogadores, enquanto os selecionadores anunciam uma lista de 26 convocados. Esta diferença dá à fabricante alguma margem de erro, visto que não necessita de acertar todos os convocados para ter uma representação real do plantel que cada seleção leva ao Mundial.
Ainda assim, os erros acontecem com mais frequência do que se possa imaginar.
Até ao momento, 19 seleções anunciaram o seu elenco mundialista. A Panini acertou 18 dos 26 convocados em apenas oito ocasiões (Bósnia, Austrália, Áustria, RD Congo, Curaçau, Escócia, Portugal e Suíça).
Especial Bola Branca
Afinal quanto custam os cromos do Mundial? Panini diz que "não é nenhuma fortuna". Quem faz, discorda
A Renascença fez as contas: em 20 anos, o preço da(...)
Os casos mais graves ocorreram nas seleções da Tunísia e Brasil, em que a marca italiana acertou apenas 11 e 13 jogadores, respetivamente. Se, no caso do Brasil, as lesões recentes de Estevão, Militão e Rodrygo atenuam os erros, no caso da Tunísia o erro é bem mais grave. Tirando Sliti (retirou-se da seleção em março), há seis jogadores "convocados" pela Panini que não entraram nos planos Louey Ben Farhat.
A imprecisão da marca italiana acaba por causar a "ausência" de alguns craques. Neymar é o caso mais marcante desta edição, mas é possível que outros jogadores de alto calibre fiquem sem o respetivo cromo.
Com 19 seleções já elencadas, a Panini revela uma taxa de acerto perto dos 90%, o que significa que, em média, cada seleção tem dois jogadores na caderneta que não foram convocados.
Para combater estas imprecisões, a empresa italiana lança "cromos de atualização", ou seja, susbstitui os jogadores não convocados pelos nomes presentes na lista. A data para o lançamento da atualização ainda não é conhecida, mas é previsível que aconteca apenas após o início do torneio.
Até lá, os colecionadores terão que se conformar com completar a coleção com alguns "intrusos".
Cromos incorretos na caderneta:
Suécia: Hugo Larsson, Roony Bardghji e Kulusevski;
França: Camavinga, Coman e Ekitiké;
Japão: Mochizuki, Soma, Machino e Minamino;
Bélgica: Openda;
Costa do Marfim: Boly, Gbamin e Haller;
Haiti: Metusala e Attys;
Tunísia: Ben Said, Meriah, Laidouni, Sassi, Ben Romdhane, Ltaief e Sliti;
Coreia do Sul: Lee Myung-Jae;
Cabo Verde: Patrick Andrade e Bebé;
Croácia: Majer e Ivanovic;
Brasil: Bento, João Pedro, Rodrygo, Militão e Estevão.
* texto editado por Hugo Tavares da Silva
- Bola Branca 12h44
- 20 mai, 2026
-