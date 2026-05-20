Quem está e quem não está na caderneta da Panini? Investigámos os intrusos

Na antecâmara dos Mundiais já é tradição a Panini lançar a caderneta oficial da competição. Também já faz parte da tradição que alguns dos jogadores escolhidos pela empresa italiana falhem o torneio, assim como alguns dos convocados não terem o respetivo cromo.

Isto faz com que a caderneta não seja um reflexo real da competição.

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De modo a ter a caderneta pronta a tempo do Mundial, a Panini começa a produzi-la meses antes do início da prova, o que a obriga a fazer escolhas antes mesmo dos técnicos das seleções.

A Panini escolhe, por seleção, 18 jogadores, enquanto os selecionadores anunciam uma lista de 26 convocados. Esta diferença dá à fabricante alguma margem de erro, visto que não necessita de acertar todos os convocados para ter uma representação real do plantel que cada seleção leva ao Mundial.

Ainda assim, os erros acontecem com mais frequência do que se possa imaginar.

Até ao momento, 19 seleções anunciaram o seu elenco mundialista. A Panini acertou 18 dos 26 convocados em apenas oito ocasiões (Bósnia, Austrália, Áustria, RD Congo, Curaçau, Escócia, Portugal e Suíça).