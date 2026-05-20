"Tempo para reconstruir um histórico". Renato Paiva explica ida para o Santos Laguna

O treinador português Renato Paiva está de regresso ao México para treinar o Santos Laguna com o objetivo de "reconstruir um histórico."

Em declarações a Bola Branca, o técnico de 56 anos explica que o projeto convenceu-o "desde o primeiro minuto".

"Não está relacionado aos resultados no imediato, trata-se da reconstrução de um histórico que tem seis títulos, um deles conquistados pelo nosso colega Pedro Caixinha", começa por apontar.

O grupo que detinha o clube vendeu o Atlas e foca-se totalmente no Santos Laguna: "Teremos tempo para reconstruir e criar uma ideia para que a médio ou longo prazo possamos voltar a lutar por títulos."

Paiva treinou no México pela primeira vez em 2022/23, no Club León, depois de ter sido campeão no Equador pelo Independiente del Valle.

Regressou após uma passagem pelo Bahia para treinar o Toluca. Entretanto, o Brasil voltou a convencer Renato Paiva, que orientou o Botafogo e Fortaleza.

"É um regresso num momento importante, de Mundial, em que o país ganha uma alavanca forte, outra expressão. Conheço o país, que me diz muito na forma como se olha para o jogo e o calendário não é a mesma loucura do Brasil. Aqui há tempo para treinar e isso é fundamental no meu estilo de jogo", conclui.

Renato Paiva treina no estrangeiro desde 2021, após uma longa ligação às camadas jovens do Benfica.