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"Tempo para reconstruir um histórico". Renato Paiva explica ida para o Santos Laguna

20 mai, 2026 - 17:44 • Rui Viegas

Depois da passagem pelo Botafogo e Fortaleza, Renato Paiva está de volta ao México, onde já tinha trabalhado em dois clubes. Objetivo é voltar a lutar por títulos a médio e longo-prazo.

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O treinador português Renato Paiva está de regresso ao México para treinar o Santos Laguna com o objetivo de "reconstruir um histórico."

Em declarações a Bola Branca, o técnico de 56 anos explica que o projeto convenceu-o "desde o primeiro minuto".

"Não está relacionado aos resultados no imediato, trata-se da reconstrução de um histórico que tem seis títulos, um deles conquistados pelo nosso colega Pedro Caixinha", começa por apontar.

O grupo que detinha o clube vendeu o Atlas e foca-se totalmente no Santos Laguna: "Teremos tempo para reconstruir e criar uma ideia para que a médio ou longo prazo possamos voltar a lutar por títulos."

Paiva treinou no México pela primeira vez em 2022/23, no Club León, depois de ter sido campeão no Equador pelo Independiente del Valle.

Regressou após uma passagem pelo Bahia para treinar o Toluca. Entretanto, o Brasil voltou a convencer Renato Paiva, que orientou o Botafogo e Fortaleza.

"É um regresso num momento importante, de Mundial, em que o país ganha uma alavanca forte, outra expressão. Conheço o país, que me diz muito na forma como se olha para o jogo e o calendário não é a mesma loucura do Brasil. Aqui há tempo para treinar e isso é fundamental no meu estilo de jogo", conclui.

Renato Paiva treina no estrangeiro desde 2021, após uma longa ligação às camadas jovens do Benfica.

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